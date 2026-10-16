UPDATE Patru cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei

Trei cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării.

UPDATE 6:59 Conform ministerului Apărării, la ora 05:59, sistemele de supraveghere a spațiului aerian au înregistrat un alt aparat de zbor fără pilot, care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre localitatea Căplani, raionul Ștefan Vodă.

La ora 06:00, aparatul a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Olănești. La ora 06:09, acesta a survolat din nou spațiul aerian al R. Moldova, prin apropierea localității Purcari, raionul Ștefan Vodă.

Un minut mai târziu, aparatul a părăsit spațiul aerian național prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Grădinița, Ucraina.

Știrea inițială…

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul obiect aerian a intrat în spațiul aerian al R. Moldova la ora 23:02, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian național prin direcția localității Bronit, raionul Moghilău-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al țării la ora 3:37, din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre satul Tudora, Republica Moldova. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat la ora 3:46, pe direcția Moghilău-Podolsc, Ucraina – Otaci, Republica Moldova. La ora 3:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin apropierea localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 15 octombrie, timp de opt minute, în raionul Ștefan Vodă. După ședința Guvernului, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că acesta este al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian național.