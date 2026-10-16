Ministrul Apărării, după ce patru drone au intrat în spațiul aerian al R. Moldova: „Chiar dacă toate au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol”

Chiar dacă toate cele patru drone din ultima noapte au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol, spune ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

În urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au intrat neautorizat în spațiul aerian național, unul traversând repetat.

„Chiar dacă toate au părăsit teritoriul național într-un interval scurt de timp, acest lucru nu înseamnă că incursiunile nu au prezentat un pericol. Orice încălcare a spațiului aerian național reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor. Continuăm monitorizarea situației. Condamn fiecare caz de încălcare care amenință securitatea națională”, a transmis Nosatîi.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul obiect aerian a intrat în spațiul aerian al R. Moldova la ora 23:02, 15 octombrie, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian național prin direcția localității Bronit, raionul Moghilău-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al țării la ora 3:37, 16 octombrie, din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre satul Tudora, Republica Moldova. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat la ora 3:46, pe direcția Moghilău-Podolsc, Ucraina – Otaci, Republica Moldova. La ora 3:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin apropierea localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Conform ministerului Apărării, la ora 05:59, 16 octombrie, sistemele de supraveghere a spațiului aerian au înregistrat un alt aparat de zbor fără pilot, care a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Starokazacie, Ucraina, spre localitatea Căplani, raionul Ștefan Vodă.

La ora 06:00, aparatul a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Olănești. La ora 06:09, acesta a survolat din nou spațiul aerian al R. Moldova, prin apropierea localității Purcari, raionul Ștefan Vodă.

Un minut mai târziu, aparatul a părăsit spațiul aerian național prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Grădinița, Ucraina.