Sindicatul Universității Agrare de Stat din Moldova a protestat în fața Guvernului împotriva absorbției de către UTM: „Azi vindeți Agrara, mâine – toată țara”

Sindicatul Universității Agrare de Stat din Moldova (UASM) a organizat joi, 7 iulie, un protest în fața Guvernului împotriva procesului de modernizare a universităților și a sistemului de cercetare din R. Moldova anunțat anterior de Ministerul Educației. „Azi vindeți Agrara, mâine – toată țara”, „Reforma – da, absorbție – nu”, „Jos mâinile de pe UASM” și „Păstrați Agrara pentru țară”, sunt printre mesajele afișate pe pancartele protestatarilor.

Decanul Facultății de Economie din cadrul UASM, Petru Tomiţa, susține că Universitatea Agrară are specificul său, iar autoritățile ar încerca să convingă cadrele de învățământ prin promisiuni mincinoase despre păstrarea facultăților după reorganizare sau dublarea salariilor angajaților.

Una dintre studentele Facultății de Medicină Veterinară din cadrul UASM, Anastasia Oleinic, prezentă la protestul din fața Guvernului, a afirmat că Universitatea nu duce lipsă de studenți, iar studiile oferite sunt calitative.

„Eficiența ține de capacitatea noastră, de dorința de a asimila informația care se predă. Nicio tehnologie, nicio resursă, finanțări sau orice ar putea face conducerea, nu este în stare să motiveze studenții care vin și își petrec anii între pereții universităților doar în așteptarea hârtiei și ștampilei. În același timp, pentru cei care sunt dornici de carte, este mai mult decât suficient să avem manuale, laboratoare și dascăli devotați, iar noi avem aceste resurse în Universitatea noastră. Am avut ocazia să-mi fac studiile în Marea Britanie (…) Nu aveam ce să învăț, nu ni se preda informație pe care am putea-o prelua și deveni specialiști buni. Am ajuns să visez la ziua în care mă voi întoarce între pereții universităților noastre, fie și post-sovietice, mai puțin atractive, dar care pregătesc apecialiști cu adevărat calificați”, a spus Anastasia Oleinic.