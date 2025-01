Rusia a refuzat să-l extrădeze pe Ilan Șor, „fără nicio motivare”, spune ministra Justiției

Federația Rusă a refuzat, la solicitarea Chișinăului, să-l extrădeze pe ex-deputatul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare. Despre acest lucru a anunțat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea șefa de la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Mihailov a precizat că Rusia nu a oferit și o motivare corespunzătoare refuzului.

„Din partea Israelului au fost prezentate mai multe informații, au fost mai multe discuții și într-un final cererea a fost stopată, fiindcă Șor nu mai este pe teritoriul Israelului.

În ceea ce privește Federația Rusă, în momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse am înaintat o cerere la care am primit un refuz fără nicio motivare corespunzătoare. Am solicitat explicații suplimentare și urmează să vedem care este temeiul refuzului”, a declarat Mihailov.