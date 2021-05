Promovare cu semne de întrebare pentru fiul unei membre CSM în cadrul Serviciului Vamal, în perioada în care instituția organizează mai multe concursuri importante în justiție

Fiul membrei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Valentina Coptileț, a fost promovat în calitate de responsabil de tură la Postul vamal Leușeni chiar în perioada în care CSM-ul desfășoară mai multe concursuri pentru suplinirea unor funcții în justiție, inclusiv concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Constituțională. Surse ale ZdG din justiție și Serviciul Vamal susțin că promovarea acestuia ar putea avea legătură cu votul pe care membra CSM îl deține.

Conform informațiilor oferite de Serviciul Vamal, Valeriu Coptileț, fiul membrei CSM, a fost angajat în funcția de inspector superior în anul 2017, în urma unui concurs, în cadrul Serviciului vamal Sud, Postul vamal Giurgiulești, unde ar fi activat până în luna august 2020, atunci când ar fi fost transferat la Postul vamal Leușeni.

Potrivit informațiilor obținute de la Serviciul Vamal, Coptileț a fost numit responsabilul turei în care activează, în luna mai, curent, el având în subordine aproximativ 20 de angajați. Totodată, Olesea Pușcașu, comunicatoare Serviciului Vamal, a precizat că Valeriu Coptileț în continuare exercită funcția de inspector, „dar, în fiecare lună, este numit un responsabil de activitatea turei. (…) Dacă responsabilul de tură a fost numit luna aceasta și are rezultate proaste, atunci, cel mai probabil, luna viitoare va fi schimbat, dar dacă are rezultate bune poate fi și a doua, și a treia lună. (…) 9-10 luni aproximativ – cam atât a exercitat anterior această funcție fostul responsabil de tură, dar nu avem o limită maximă sau minimă, pentru că este o procedură”. Cât despre motivele care au stat la baza avansării acestuia în funcție, Serviciul Vamal precizează că „din considerentul de lipsă temporară de personal”. În același timp, angajații Postului Vamal Leușeni se arată nedumeriți de promovarea lui Coptileț.

Potrivit unor surse ZdG din justiție, promovarea lui Valeriu Coptileț în funcție ar putea avea legătură cu votul pe care mama sa îl deține în cadrul CSM-ului, instituție care organizează în această perioadă mai multe concursuri importante în justiție, inclusiv concursul de numire a unui judecător la Curtea Constituțională (CC).

Solicitat de ZdG, Valeriu Coptileț a refuzat să comenteze informațiile, precizând că „nu are nici o legătură activitatea mamei și cu activitatea mea, sunt niște aberații”. Întrebat despre ce a stat la baza promovării sale în funcție, Coptileț a spus că „eu cred că acestea sunt niște provocări și eu chiar nu vreau să comentez aberațiile care vi se insinuează (…) Am fost transferat în luna august, anul trecut, și activez în vamă de patru ani, mi se pare, din 2016, o ascensiune normală, nu am venit de două zile în vamă”.

Valentina Coptileț a evitat să discute cu ZdG. Deși am telefonat-o de mai multe ori și i-am trimis mesaje, atât în aplicațiile mobile cât și la telefonul său mobil, aceasta nu a răspuns. Valentina Coptileț a fost numită de parlament, cu votul a 55 de deputați democrați și socialiști, în calitate de membră a CSM în martie 2020, în urma unui concurs despre care opoziția, dar și unii experți juridici spuneau că ar fi unul „politizat”, un „târg între Partidul Democrat din Moldova și PSRM”.

Funcția de judecător la CC a devenit vacantă la 28 ianuarie, după decesul magistratului Eduard Ababei. Astfel, la începutul lunii martie, CSM a anunțat despre demararea concursului pentru suplinirea funcției de magistrat la Înalta Curte și despre termenul limită, 26 martie, pentru depunerea actelor necesare pentru participarea la concurs. În luna aprilie, membrii CSM anunțau că la concurs s-au înscris 16 candidați. În lista predentendilor se regăsește deputatul socialist, Vasile Bolea, care aspiră la funcția de judecător la CC. Totodată, alte 15 persoane, majoritatea care activează în domeniul justiției, și-au înaintat candidatura pentru postul vacant de judecător la Curtea Constituțională. CSM a anunțat anterior concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), dar și alte concursuri prin care urmează să fie selectați judecători la CSJ sau Curtea de Apel Chișinău.