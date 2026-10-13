Mai mulți absolvenți ai școlilor militare din stânga Nistrului, instituții educaționale subordonate structurilor de forță și paramilitare ilegale din regiunea transnistreană, primesc acte de studii rusești, scrie Promo-LEX, precizând că 58 de absolvenți ai școlii militare Suvorov și 48 de absolvenți ai școlii de cadeți, din promoția 2025–2026, au primit acte de studii rusești, pe lângă documentele emise de structurile transnistrene ilegale.

La ceremonia de înmânare a actelor de studii rusești, desfășurată în data de 5 octombrie la școala militară Suvorov, a participat și Dmitri Zelenkov, comandantul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), staționat ilegal pe teritoriul R. Moldova.

Sursa citată scrie că eliberarea acestor documente face parte dintr-un proces îndelungat de integrare a sistemului educațional din regiunea transnistreană în spațiul educațional rus. De mai mulți ani, școlile controlate de regimul de ocupație de la Tiraspol funcționează în baza standardelor educaționale rusești, iar elevii pot să susțină examenul unic de stat din Federația Rusă, notează Promo-LEX.

În data de 2 septembrie 2026, structurile de ocupație au anunțat că 142 dintre cele 157 de instituții de învățământ general din regiune obținuseră acreditarea din partea Serviciului Federal pentru Supravegherea Educației și Științei al Federației Ruse (Rosobrnadzor), ceea ce le permite să elibereze acte de studii rusești.

Promo-LEX scrie că pentru elevii instituțiilor militarizate, această măsură implică riscuri suplimentare de integrare în sistemul militar rus. Structurile transnistrene ilegale susțin că actele de studii rusești le oferă „noi perspective pentru continuarea carierei militare”.

Orientarea lor către Federația Rusă este direct legată de rusificarea sistemului educațional, notează sursa citată, precizând că absolvenți din mai multe promoții ale școlii Suvorov și-au continuat studiile în academii militare rusești, iar unii s-au angajat ulterior în structurile militare ale Federației Ruse. Aceste instituții contribuie astfel la pregătirea militarilor pentru Rusia, iar eliberarea actelor de studii rusești facilitează acest parcurs.

Elevii din regiunea transnistreană, implicați în programe de educație „patriotică” organizate de Federația Rusă

În iunie 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la activități organizate în cadrul Centrului internațional pentru copii „Artek” din Crimeea ocupată, aflat sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și îndoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni. Participarea acestora a avut loc într-un context de securitate extrem de fragil, expunându-i unor riscuri suplimentare.

Ulterior, în perioada 23 iunie-13 iulie, un alt grup de elevi a participat la programul internațional „Cercul prietenilor”, desfășurat la centrul pentru copii „Orlionok” din Federația Rusă. Centrul „Orlionok” se află, de asemenea, sub sancțiuni internaționale.

Tot în vara anului 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la alte inițiative rusești de educație „patriotică”, inclusiv la activități ale „Mișcării celor dintâi” și la proiectul „Trenul Memoriei”.

„Mișcarea celor dintâi” este o organizație de stat pentru copii și tineri, creată în Federația Rusă în 2022, care promovează „patriotismul” și apartenența la Rusia. În septembrie 2024, la inițiativa lui Vladimir Putin, la conducerea organizației a fost numit un ofițer care a participat la războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.