Prizonierii palestinieni descriu abuzurile sistematice din închisorile israeliene: „Îți dăm suficient cât să rămâi în viață, dar dacă ar fi după noi, te-am lăsa să mori de foame”

Violența, foametea extremă, umilința și alte abuzuri asupra prizonierilor palestinieni au fost normalizate în sistemul penitenciar israelian, potrivit unor interviuri realizate de The Guardian cu mai mulți prizonieri eliberați, maltratarea fiind atât de sistematică încât grupul pentru drepturile omului B’Tselem afirmă că trebuie considerată o politică de „abuz instituționalizat”.

Foștii deținuți au descris abuzuri care variază de la bătăi severe și violență sexuală la rații de înfometare, refuzul asistenței medicale și privarea de nevoile de bază, inclusiv apă, lumină de zi, electricitate și instalații sanitare, săpun sau absorbante sanitare pentru femei.

The Guardian relatează că în cadrul unei investigații care a durat luni de zile, B’Tselem a intervievat 55 de foști prizonieri cazați în 16 închisori ale serviciilor penitenciare israeliene și în centre de detenție conduse de Forțele de apărare israeliene (IDF), cartografiind amploarea și natura abuzurilor.

„Când am început proiectul, am crezut că vom găsi dovezi sporadice și cazuri extreme ici și colo, dar imaginea care a apărut este complet diferită. Am fost șocați de amploarea a ceea ce am auzit. Ca organizație israeliano-palestiniană, este incomod să spui că Israelul conduce lagăre de tortură. Dar ne-am dat seama că la asta ne uităm„, a declarat Yuli Novak, directorul executiv al organizației, potrivit The Guardian.

În schimb, Serviciul penitenciar israelian (IPS) a declarat că funcționează în conformitate cu legea și sub supravegherea controlorului de stat.

„Nu avem cunoștință de afirmațiile pe care le-ați descris și, din câte știm, nu au avut loc astfel de evenimente sub responsabilitatea IPS”, a afirmat IPS într-o declarație.

Totodată, IPS susține că mai multe petiții privind condițiile de detenție depuse de organizațiile pentru drepturile omului au fost respinse de instanța supremă.

De la atacul Hamas din 7 octombrie, au fost raportate mai multe cazuri de tratament arbitrar, crud și degradant al deținuților palestinieni – lumea exterioară are doar o privire asupra condițiilor din închisori, deoarece Israelul a refuzat accesul avocaților, membrilor familiilor și inspectorilor Crucii Roșii.

La sfârșitul lunii iulie curent, mai mulți parlamentari au pătruns în două baze militare, susținuți de o mulțime de extremă dreaptă, pentru a protesta împotriva arestării a nouă bărbați pentru violarea violentă a unei deținute din centrul de detenție Sde Teiman, scrie The Guardian.

Parlamentarul Tally Gotliv a declarat mulțimii că trupele israeliene merită imunitate totală, indiferent de acțiunile lor.

The Guardian a realizat interviuri separate cu opt deținuți, majoritatea arestați fără acuzații și eliberați fără proces

Mai mulți martori cu care The Guardian a vorbit au dat detalii despre trei asasinate: Thaer Abu Asab și Abdul Rahman al-Maari, care ar fi fost bătuți până la moarte de gardieni, și Mohammad al-Sabbar, care a murit din cauza unei afecțiuni medicale cronice. Colegii de celulă au declarat că, după 7 octombrie, acesta nu a mai primit medicamente sau dieta specială de care avea nevoie.

Alături de utilizarea violenței directe și de restricțiile de circulație, palestinienii susțin de mult timp că încarcerarea este un element-cheie al ocupației de 57 de ani a Israelului: diverse estimări sugerează că până la 40 % dintre bărbații palestinieni au fost arestați cel puțin o dată în viața lor.

Înainte de 7 octombrie, 5 200 de palestinieni erau reținuți în închisorile israeliene, dintre care 1 200 în detenție administrativă, care permite detenția pe termen nelimitat fără acuzații sau proces. Valurile intense de arestări în urma atacului Hamas au făcut ca numărul prizonierilor să crească la aproape 10 000, la începutul lunii iulie.

Dintre aceștia, peste 1 400 de prizonieri din Gaza sunt clasificați drept „combatanți ilegali” în temeiul legislației de urgență, care permite, de asemenea, detenția fără acuzații sau proces. IDF afirmă că măsura este conformă cu dreptul internațional.

Firas Hassan, un lucrător în slujba tineretului, în vârstă de 50 de ani din Betleem, a fost arestat în temeiul unui ordin de detenție administrativă în 2022

„Condițiile de atunci erau acceptabile”, a declarat el pentru The Guardian: existau dușuri calde, mâncare decentă, timp petrecut afară, în curte, și aproximativ șase deținuți într-o celulă, fiecare cu patul său.

La începutul anului 2023, Ben-Gvir a fost numit ministru responsabil de închisori. El a început imediat să elimine ceea ce el numea „avantaje” pentru deținuții palestinieni, cum ar fi pâinea proaspătă, și să limiteze timpul de duș la patru minute.

Dar aceste schimbări au fost nimic în comparație cu ceea ce s-a întâmplat după 7 octombrie, a spus Hassan. „Înainte exista respect. Dar după 7 octombrie am fost sigur că voi muri acolo. Mi-am pierdut orice speranță”, susține acesta.

Până la 20 de persoane în aceeași celulă proiectată pentru șapte persoane

Hassan povestește că el și colegii săi de celulă erau bătuți, uneori de mai multe ori pe zi. El a spus că un coleg de celulă rănit i-a spus printre lacrimi, după un incident deosebit de brutal din noiembrie, că gardienii l-au violat cu un baston.

Cu puțină apă și fără instalații de spălat sau haine curate, condițiile au devenit rapid extrem de insalubre.



Mâncarea pentru întreaga cameră consta dintr-o bucată de carne, o cană de brânză, o jumătate de roșie și o jumătate de castravete dimineața și aproximativ cinci linguri de orez negătit de persoană la cină. Exista o sticlă de apă de 2 litri pe care o împărțea toată camera.

„Gardienii mi-au spus: îți dăm suficient cât să rămâi în viață, dar dacă ar fi după noi, te-am lăsa să mori de foame”, a spus el. La eliberarea sa fără acuzații în aprilie, Hassan slăbise 22 kg.

Hassan a auzit, de asemenea, țipetele lui Thaer Abu Asab, în vârstă de 38 de ani, care ar fi fost bătut până la moarte în celula alăturată după ce a refuzat să își plece capul în fața gardienilor.

Un alt martor, Mousa Aasi, în vârstă de 58 de ani, din guvernoratul Ramallah, a declarat pentru The Guardian că, după bătaie, Asab a fost târât în curte în văzul tuturor deținuților.

„Au spus că a murit mai târziu la spital, dar eu cred că era deja mort”, a declarat acesta pentru The Guardian.