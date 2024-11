Prima reacție a Maiei Sandu după demisia lui Spînu: „Îi mulțumesc pentru toată contribuția lui”

Președinta Mai Sandu a comentat plecarea din funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lui Andrei Spînu, care a ocupat fotoliu în ultimii trei ani. Aceasta a spus că „respectă decizia” lui Spînu și i-a mulțumit pentru „toată contribuția lui”.

„Îi mulțumesc pentru toată contribuția lui, pornind de la schimbările pe care le-a inițiat în sectorul energetic și faptul că R. Moldova a scăpat de șantajul energetic. Vorbim despre proiecte importante, în special Programul Satul European, dar și multe programe și proiecte care au rezultat în segmente de drumuri importante reparate, reabilitate sau construite de la zero, sunt lucruri importante pe care le apreciem. Cât ține de Guvern, decizia este a prim-ministrului, el va anunța dacă face modificări și care sunt acestea”, a declarat Maia Sandu la briefingul de presă susținut după ședința Consiliului Suprem de Securitate, la o întrebare din partea presei.

În dimineața zilei de luni, 11 noiembrie, ministrul Andrei Spînu a anunțat că părăsește Guvernul și Partidul Acțiune și Solidaritate. Anunțul a venit în contextul unor declarații anterioare din campania electorală ale Maiei Sandu despre viitoarele remanieri guvernamentale.

„În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu, am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată. Știu ce las în urmă și știu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrității acțiunilor mele.Începând de azi, mă retrag din Guvernul Republicii Moldova și din Partidul Acțiune și Solidaritate. Sper că acest pas să permită revenirea la discuții în spațiul public despre Moldova și mai puțin să se discute despre un om sau altul așa cum vor dușmanii țării noastre”, a declarat Spînu.