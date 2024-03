Premierul Dorin Recean și ministrul de Externe Mihai Popșoi sunt în Turcia, la invitația lui Recep Erdoğan

Prim-ministrul Dorin Recean și vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, se află într-o vizită de lucru în Antalya, la invitația președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi oficiali participă la un la forum diplomatic, care se desfășoară în perioada 1-3 martie.

În prima zi a Forumului Diplomației din Antalya, Dorin Recean a avut o întrevedere cu președintele Bulgariei, Rumen Radev. Aceștia au discutat despre „recentele evoluții de securitate din regiune și încercările de destabilizare a societății noastre pentru a submina perspectivele de integrare în Uniunea Europeană”.

„Am discutat și despre modalitățile prin care putem intensifica legăturile noastre în domeniul economic, energetic și cel al educației. În curând, la Taraclia va fi deschisă extensia Universității „Anghel Kanchev” din Ruse, care va deveni o instituție atractivă pentru tinerii din toată regiunea”, a scris premierul pe rețelele de socializare.

Șeful executivului va avea o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în zilele următoare.

Aflat în Turcia, Mihai Popșoi am avut întrevederi cu omologii săi din Egipt și Slovacia.

Cu ministrul Afacerilor Externe din Egipt, Sameh Hassan Shoukry, au fost trecute în agendă progresele înregistrate în relațiile de colaborare moldo – egiptene, viceprim-ministrul mulțumind părții egiptene pentru asistența acordată în procesul de evacuare a cetățenilor Republicii Moldova din Fâșia Gaza.

Popoșoi a discutat despre avansarea cooperării bilaterale și asistența oferită Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, cu ministrul Afacerilor Externe și Europene din Slovacia, Juraj Blanár. Acesta a acceptat invitația de a efectua o vizită de lucru în Slovacia, în perioada următoare.

Vicepremierul a purtat o discuție și cu secretar general al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră, Lazăr Comănescu, dar și cu ministrul de stat al Marii Britanii pentru Europa și America de Nord, Leo Docherty.

În cea de-a doua zi a Forumului, Mihai Popșoi va avea întrevederi și cu miniștrii de Externe din Ungaria, Muntenegru, Serbia, Luxemburg, Elveția, Azerbaidjan, Kazahstan.