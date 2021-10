Numele celui de-al patrulea cetățean despre care directorul ASP a declarat ca are dublă identitate în R. Moldova

Numele celui de-al patrulea cetățean despre care directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a declarat că are dublă identitate în R. Moldova este, potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, bancherul rus Gherman Gorbunțov.

În cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV, directorul ASP a declarat că, pe lângă persoanele cunoscute spațiului public care ar deține dublă identitate, precum fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc a mai fost identificat încă un cetățean, însă fără a menționa numele acestuia.

„Noi am mai găsit unul. La solicitarea Procuraturii am revizuit toate dosarele care se înscriu în partea aceasta. Există temei legal, legislație și există momente când este utilă dubla identitate (…). Noi am făcut acest filtru, am transmis o bună parte din acte și am mai identificat un individ. El a fost fotografiat la GBC. Individul era extrem de speriat și el a fost de nenumărate ori vizat în tot felul de apariții în presă, investigații. N-o să vă dau numele. Eu vrea ca Procuratura Anticorupție, care examinează acest caz să-l desecretizeze, pentru că este un caz de rezonanță publică și cred că lumea merită să știe cine a fost pus în fața stației grafice și fotografiat pentru dublă identitate. Eu sper că colegii de la procuratură să nu întârzie să facă public acest dosar. Dacă v-aș spune numele persoanei, aș încălca unul din articolele penale”, a spus Mircea Eșanu.

Gherman Gorbunțov a obținut cetățenia R. Moldova în 2009, printr-un decret semnat de președintele de atunci Vladimir Voronin. Cetățenia i-a fost acordată la scurt timp după ce acesta a devenit acționar majoritar al băncii Universalbank din R. Moldova.

Anterior, Renato Usatîi l-a acuzat public pe fostul preşedinte al R. Moldova, Vladimir Voronin, că i-ar fi acordat lui Gorbunţov cetăţenia R. Moldova prin decret prezidenţial, contra unei sume de 1,5 milioane USD. În 2016, şi liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, declara într-o postare pe o reţea de socializare că liderul comuniştilor i-ar fi acordat cetăţenia Moldovei bancherului rus Gherman Gorbunţov, pe timpul când acesta deţinea funcţia de şef de stat, contra sumei de 1 milion USD.

În decembrie 2019, ZdG a scris că fostul preşedinte şi acţionar majoritar al băncii falimentare Universalbank din R. Moldova, în perioada 2008-2011, dar şi fost proprietar al mai multor bănci din Federaţia Rusă, implicate în scheme de spălare de bani şi evaziuni fiscale, Gherman Gorbunţov a fost supranumit de presa din Rusia „bancherul negru”, pentru legăturile sale cu structurile mafiote.

Gorbunţov a fost cercetat şi în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, printre care de şantaj, tentativă de obstrucţionare a justiţiei, furt şi complicitate în cazul unei tentative de omor. În martie 2012, a fost victima unei tentative eşuate de asasinat, la Londra.