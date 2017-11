Pe urmele lui Gherman Gorbunţov

Fostul preşedinte şi acţionar majoritar al băncii falimentare Universalbank din R. Moldova, în perioada 2008-2011, dar şi fost proprietar al mai multor bănci din Federaţia Rusă, implicate în scheme de spălare de bani şi evaziuni fiscale, Gherman Gorbunţov a fost supranumit de presa din Rusia „bancherul negru”, pentru legăturile sale cu structurile mafiote. Gorbunţov, deținător al cetățeniei R. Moldova, a fost cercetat şi în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, printre care de şantaj, tentativă de obstrucţionare a justiţiei, furt şi complicitate în cazul unei tentative de omor. În martie 2012, a fost victima unei tentative eşuate de asasinat, la Londra. Autorul crimei este interlopul Vitalie Proca, originar din R. Moldova, care şi-a recunoscut vina, iar în prezent îşi ispăşeşte pedeapsa în România, unde a fost condamnat la 21 de ani şi 8 luni de închisoare, fiind acuzat de tentativă de omor asupraa unui tânăr din Bucureşti, pe care l-a confundat cu un interlop.

Gherman Gorbunţov a ajuns în atenţia opiniei publice din R. Moldova în 2011, după ce a fost deposedat de pachetul majoritar de acţiuni pe care-l deţinea la Universalbank, fapt calificat de Vlad Filat, premierul de atunci, drept atac raider. În septembrie 2011, Valeriu Andronic, avocatul lui Gorbunţov, povestea pentru ZdG cum a avut loc operaţiunea prin care clientul său a pierdut controlul asupra Universalbank, cu implicarea judecătorilor din R. Moldova. Cele 78% din acţiunile bancherului rus au fost vândute şi revândute, iar în final, au ajuns la compania „Mep Group”, înregistrată în insulele Seychelles şi reprezentată în R. Moldova de Renato Usatîi. Ultimul, a şi organizat atunci o conferinţă de presă, în care preciza că tranzacţiile cu acele acţiuni ale Universalbank au fost legale şi că, de fapt, Gorbunţov ar fi un escroc. Era una dintre primele apariţii publice ale lui Renato Usatîi în R. Moldova.

În 2012, autorităţile R. Moldova îl anunţau pe Gorbunţov în urmărire internaţională, acesta fiind cercetat penal de Procuratura Anticorupţie. Procurorul-şef al Procuraturii Anticorupţie de atunci, Viorel Radeţchi, declara că investigaţiile bat pasul pe loc, întrucât Gorbunţov nu se prezintă la organul de urmărire penală. Pe 21 martie 2014, Unitatea de extrădare a Serviciului Metropolitan de Poliţie l-a arestat pe Gherman Gorbunţov, în baza a trei mandate, după ce acesta s-a predat de bună voie la secţia de poliţie. Deşi autorităţile R. Moldova au cerut extrădarea acestuia, autorităţile de la Londra au respins cererea, pe motiv că R. Moldova nu a oferit garanţii împotriva torturii şi a relelor tratamente la care ar fi putut fi supus Gorbunţov. Gherman Gorbunţov era dat în căutare în R. Moldova pentru o serie de infracţiuni comise în anii 2010- 2011, legate de activitatea sa în funcţia de preşedinte al Universalbank, inclusiv: şantaj, tentativă de obstrucţionare a justiţiei, furt şi complicitate în cazul unei crime. Fostul bancher a fost eliberat pe cauţiune, după câteva zile de la arest.

Urmărirea penală în privința lui Renato Usatîi pe două cauze penale, în primul rând pe cauza penală de escrocherie, adică preluarea acțiunilor Universalbank, care îi aparțineau lui Gherman Gorbunțov (82% acțiuni ordinare nominative) și cauza penală pe faptul tentativei de omor, au fost pornite inițial, datorită unor investigații pe care le efectua Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) având în procedură două cauze penale în privința lui Gherman Gorbunțov.

Totodată și martorii din paza de corp a lui Renato Usatîi ne-au povestit despre indicațiile date de Renato Usatîi pentru a stabili itinerarul, locațiile lui Gorbunțov. Deci am stabilit viceversa decât cauza penală care a fost pornită”, a declarat pentru ZdG Vitalie Busuioc, adjunctul șefului PCCOCS.

„Investigând un fapt de pregătire a omorului în privința lui Renato Usatîi, precum că ar fi fost comandată de Gherman Gorbunțov, martorii care au fost audiați de către noi au spus viceversa, precum că în realitate, Renato Usatîi este acel care le dădea indicații, inclusiv și pazei de corp a lui Gherman Gorbunțov să le transmită mai multă informație despre modul de deplasare a acestuia, locațiile pe care acesta le vizitează ma des, persoane cu care se întâlnește etc.

Din aceste considerente, în 2016, PCCOCS s-a autosesizat, a solicitat procurorului general anularea ordonanței dispuse de Procuratura Anticorupție pe faptul escrocheriei, adică preluării băncii Universalbank și a pornit urmărirea penală după o lună de zile, pe cauza Universalbank și pe faptul organizării tentativei de omor, deja în privința lui Gherman Gorbunțov. Procurorii PCCOCS au fost în Marea Britanie, l-au audiat pe Gorbunțov la data de 11 octombrie 2016, revenind în R. Moldova cu toate probele acumulate. „Stabilind că o parte din acțiunile organizării tentativei de omor s-au comis pe teritoriul R. Moldovei, noi am pornit urmărirea penală pe organizarea tentativei de omor, aici, pe teritoriul R. Moldova. În Marea Britanie există o cauză penală pe tentativa de omor consumată, nu și organizarea tentativei de omor”, susține Vitalie Busuioc.

În cazul lui Gherman Gorbunțov, Busuioc susține că PCCOCS s-a autosesizat pe baza mai multor acțiuni de urmărire penală desfășurate, nu pe baza interviului lui Gherman Gorbunțov, așa cum susțin avocații lui Renato Usatîi.

„Avem și procesul verbal de audiere a lui Gherman Gorbunțov și alte probe care permit și necesită declanșarea unei urmăriri penale. În cazul lui Vitalie Proca, în octombrie 2016, am formulat o comisie rogatorie pe acest caz și am mers în România pentru a-l audia pe Vitalie Proca în calitate de bănuit, inițial, iar ulterior, peste trei luni, în calitate de bănuit. Din păcate oficialitățile Federației Ruse, care l-au extrădat pe Proca în România au condiționat că atunci când în privința lui va fi efectuată o urmărire penală, acțiunile urmează a fi efectuate cu acordul părții F. Ruse. Autoritățile române i-au interpelat pe ei pentru a primi acordul, însă mai bine de un an de zile nu avem posibilitatea să-l audiem pe Proca”, susține adjunctul șefulu PCCOCS.