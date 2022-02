Mobilizare masivă în Siret, România pentru a ajuta refugiații care fug de războiul din Ucraina

Mobilizare masivă la Siret, unde românii au venit în număr mare în întâmpinarea refugiaților din Ucraina. Localnicii oferă pachete cu mâncare, apă, băuturi calde sau cazare oamenilor care fug din calea războiului. Imagini emoționante cu românii veniți să ajute au fost distribuite pe Twitter.

Massive mobilization in Siret, #Romanians came in large numbers to meet the refugees from #Ukraine. It offers them packages with food, water, hot drinks or accommodation. Very emotional moments …

Via Vlad Ilaș #Romania #solidarityWithUkraine #PeoplePower #war pic.twitter.com/Q4N0Ok0dNX