Interlopul Orlov va fi deferit justiției din R. Moldova. Reacția lui Voicu și Dodon cum că au organizat intrarea în țară a unei „autorităţi criminale”

Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, spune că Gheorghe Orlov, dat în căutare internațională, care a reușit să intre și să plece de pe teritoriul R. Moldova fără a fi reținut, va fi deferit justiției moldovenești, după ce a fost reținut de organele de drept din Ucraina. Voicu respinge astfel acuzațiilor deputaților PAS cum că alături de președintele în exercițiu, Igor Dodon, a organizat intrarea acestuia în țară, în perioada 1 noiembrie – 15 noiembrie. În același timp, reprezentanții Președinției spun că acuzațiile sunt nefondate.

Prim-vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deputatul Igor Grosu, a acuzat luni că ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, moțiunea simplă asupra căruia a eșuat astăzi, pe motiv că în Parlament nu a existat cvorum, și președintele în exercițiu, Igor Dodon, au organizat intrarea în R. Moldova, în perioada 1 noiembrie – 15 noiembrie, a unei autorităţi criminale.

În replică, ministrul Voicu respinge acuzațiile și spune că atunci când a intrat în țară Orlov nu figura în baza de date a Poliției de Frontieră. Tot el spune că atunci când a fost stabilit că acesta este dat în căutare internațională a fost monitorizat, iar după ce a ajuns pe teritoriul Ucrainei autoritățile de la Chișinău au conlucrat cu cele ucrainene pentru reținerea lui.

„Această persoană, care are și numele Nazaruc, a intrat în țară cu numele Orlov, iar în baza de date la Poliția de Frontieră nu figura drept persoană dată în căutare. La moment, noi avem în căutate peste 11,560 de persoane, dintre care am reținut 3.257. Din momentul în care a fost stabilit că această persoană este căutată pentru șantaj, eu am dispus poliției să întreprindă toate măsurile necesare pentru localizare și reținere. Persoana a reușit să iasă din țară, iar noi prin intermediul SPIA, în colaborare cu colegii din Ucraina, am reținut acest infractor. El va fi adus în R. Moldova și va fi deferit justiției. Nu știu cine a făcut declarațiile cum că a venit special. Îi interesează un singur infractor, dar noi avem mai mulți infractori dați în căutare. Nu a fost un caz individual. Au fost întreprinse toate măsurile așa cum se întreprind și în privința tuturor căutaților”, a spus Pavel Voicu.