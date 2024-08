Bașcana Evghenia Guțul, mesaj de felicitare la 34 de ani de la „proclamarea Republicii Găgăuze”. „Această dată va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră” vs. „Șor îi forțează să facă declarații scandaloase”

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la ceea ce ea numește „proclamarea Republicii Găgăuze”.

„Această dată va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră ca un exemplu de curaj, unitate și rezistență a poporului găgăuz. Admirăm hotărârea și viziunea patrioților noștri, care au făcut un pas important spre renașterea națională a poporului găgăuz”, se arată în mesajul Evgheniei Guțul.

Ea a mai adăugat că „experiența acumulată la începutul anilor 90 ai secolului trecut a devenit baza pentru crearea și construirea autonomiei găgăuze ca parte a Republicii Moldova”.

Programul evenimentelor anunțate de către bașcană conține cursuri tematice de master și divertisment pentru copii și adulți, concursuri distractive, concert. La ora 18:00 urmează deschiderea oficială a evenimentului, iar la ora 21:00 – artificii festive.

Ziarul de Gardă a relatat anterior că, printr-o scrisoare semnată de Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, la evenimetul din 19 august au fost invitați primarii din autonomie și reprezentanți ai consiliilor locale. „Această dată a intrat pentru totdeauna în istoria recentă a poporului găgăuz și a întregului popor moldav, drept un exemplu viu al unei lupte fără precedent pentru dobândirea statalității lor…”, se precizează în document.

Conform unor surse locale, mai mulți deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei ar pregăti pentru eveniment o declarație prin care să ceară ieșirea regiunii autonome din componența R. Moldova.

Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, a precizat pentru Ziarul de Gardă că s-ar face pregătiri în acest sens și că Ilan Șor ar pune mare presiune pe unii dintre deputații din Adunarea Populară pe care îi controlează.

La rândul său, Dmitri Constantinov a negat faptul că s-ar pregăti un asemenea scenariu și susține că la 19 august va fi organizată o ședință oficială și un concert în centrul Comratului.

Cernev: „Banii ca banii, dar ei riscă să ajungă la închisoare. Și asta îi oprește”

„Șor îi forțează să facă declarații scandaloase în legătură cu alegerile prezidențiale, până la aceea că „dacă nu se va lua în considerare părerea Găgăuziei, atunci Găgăuzia este gata să iasă din componența R. Moldova”. Astfel de declarații se pregătesc. Dar eu cred că, în contextul votării legii privind separatismul, ei se vor teme se facă asta, pentru ar putea fi pedepsiți penal. Există astfel de zvonuri, dar eu cred că le va fi frică să facă asta. Toți deputații din Adunarea Populară, în afară de 13 dintrei ei (în total sunt 35, n.r.), primesc „salarii” de la Șor. Și Șor le cere să facă declarații scandaloase. Dar ei se tem. Banii ca banii, dar ei riscă să ajungă la închisoare. Și asta îi oprește”, susține Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Serghei Cernev

Potrivit lui, o opțiune pe care o au în considerare deputații din Adunarea Populară ar fi să aducă oameni în centrul Comratului care să voteze o rezoluție. „Ca să voteze oamenii și ca nimeni să nu poarte răspundere. Dar dacă va fi acest miting sau nu, nu știu. Eu cred că ei se tem să-l organizeze”, a subliniat fostul deputat al Adunării Populare. El a mai adăugat că, în cazul în care va fi organizat mitingul, oamenii ar urma să fie aduși organizat și plătiți pentru participare. „Altfel, nimeni nu va veni la apelul lor”, crede Serghei Cernev.

Dimitroglo: „Ei vor ca Găgăuzia să rămână izolată, așa ca în prezent”

Ivan Dimitroglo, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei din partea Partidului Socialiștilor, a spus pentru ZdG că a aflat și el despre faptul că președintele Adunării, Dmitri Constantinov, ar pregăti niște declarații politice critice în adresa Chișinăului, cu acuzații de subminare a autonomiei regiunii găgăuze.

Ivan Dimitroglo

„Totul este legat de faptul că Dmitri Constantinov își pierde influența în Adunarea Populară și foarte curând împotriva lui se va aduna majoritatea deputaților și el încearcă să șantajeze Chișinău cu tot ce poate, numai să nu fie dat jos din funcție. Deja sunt 15-16 deputați care sunt împotriva actualei puteri din Găgăuzia, adică împotriva a ceea ce face Șor în Găgăuzia, ce face Constantinov. Lipsește un vot-două ca să poată fi schimbat prezidiul Adunării Populare și Constantinov va pierde puterea, iar odată cu el și Șor. Aceste declarații se pregătesc pentru a face presiune asupra deputaților, prin intermediul opiniei publice. Ei vor ca Găgăuzia să rămână izolată, așa ca în prezent”, a subliniat Ivan Dimitroglo.

Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a spus pentru ZdG că la data de 19 august Adunarea Populară de la Comrat a rezervat piața centrală pentru desfășurarea unui concert.

Constantinov: „Noi nu am văzut bani de la Șor”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Dmitri Constantinov a negat faptul că s-ar pregăti vreo declarație privind ieșirea Găgăuziei din componența R. Moldova. Potrivit lui, la 19 august va fi organizată o ședință oficială și un concert în centrul Comratului.

„Nu poate fi vorba despre nicio declarație. Vă spun sigur”, a spus Constantinov. Referitor la acuzația precum că ar primi bani de la Ilan Șor pentru a face o astfel de declarație, Constantinov a răspuns ironic.

Dmitri Constantinov. Sursa: Народное Собрание Гагаузии/Facebook

„Dacă ne dau bani, vă rog să-i aduceți. Noi o să-i luăm. Mie nu mi-a dat nimeni. Când vine vorba de Șor, toți doar despre bani vorbesc. Noi nu am văzut bani de la Șor. Dacă am fi văzut bani de la Șor, tot Comitetul Executiv ar fi fost de la Orhei. Vă amintiți că i-am respins pe toți? Dacă ne-ar fi plătit Șor, am fi pus oamenii lui în Comitetul Executiv”, a argumentat Dmitri Constantinov.

El a negat și faptul că ar putea fi înlăturat din funcția de președinte al Adunării Populare. „Nu se va întâmpla asta, nu vă faceți griji. Sunt sigur de asta. Noi avem majoritatea, dar ei sunt foarte puțini, cei care vor să ne dea jos, adică socialiștii, ei au 7 oameni (mandate în Adunarea Populară, n.r.)”.

Constantinov a mai spus că în prezent nu ar comunica cu Ilan Șor și că s-a văzut cu el o singură dată. Legat de participarea lui la lansarea Blocului politic Victorie – Pobeda, la Moscova, în aprilie 2024, Constantinov a spus că l-a invitat Evghenia Guțul, bașcana regiunii găgăuze, și el s-a dus.

„Găgăuzii o să facă așa cum decide majoritatea în Moldova”

„Dacă m-ar invita Maia Sandu, tot m-aș duce. Orice partid m-ar invita, m-aș duce”, a spus Constantinov. El a mai ținut să precizeze că era în acel moment era în Moscova pentru că fiica lui locuiește în capitala rusă.

Dmitri Constantinov (în centru), alături de membrii Blocului politic Victorie – Pobeda, lansat la Moscova

ZdG: Ați fost pe scenă cu ei, ați fost fotografiat.

D. Constantinov: Da, da.

ZdG: Susțineți acest bloc?

D. Constantinov: Da, eu îi susțin.

ZdG: Sunteți membru al blocului?

D. Constantinov: Nu, nu sunt membru, dar susțin ideile lor.

ZdG: Susțineți ideile lor că R. Moldova trebuie să fie cu Rusia, în Uniunea Eurasiatică, împotriva Uniunii Europene.

D. Constantinov: Dacă vă amintiți, în 2014 Găgăuzia a desfășurat un referendum. Moldova abia acum s-a dumerit să organizeze un referendum. Dar noi nu am spus că trebuie să facem așa cum au decis găgăuzii. Găgăuzii o să facă așa cum decide majoritatea în Moldova. Dar trebuie să aflăm de la oameni ce doresc. Noi contactăm cu Federația Rusă pentru că oamenii noștri vor asta.

ZdG: Și dacă la referendum majoritatea va vota pentru integrarea în UE, găgăuzii se vor conforma?

D. Constantinov: Și noi tot vom merge în aceeași direcție. Cum altfel? Noi ce, suntem separați?

ZdG: Blocul Victorie este împotriva UE.

D. Constantinov: Noi vom vota împotriva Europei.

ZdG: Dar dacă majoritatea va vota pentru, tot veți fi pentru?

D. Constantinov: Desigur. Cum altfel?

Constantinov vorbea despre „Republica Găgăuză” în august 2023

În august 2023 Constantinov declara, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că „unii deputați care cer revenirea la „Republica Găgăuză”. Noi am avut dintotdeauna astfel de întrebări. Au mai fost convocate congrese, am mai făcut apel la autoritățile [centrale] să înceapă să ia mai în serios competențele noastre…”. Declarațiile erau făcute în contextul anunțării, pentru 9 septembrie 2023, a unui congres al deputaților de toate nivelurile.

După aceste declarații, Liviu Vovc, secretar general al Platformei DA a depun un denunț la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cerând inițierea unei cauze penale pe numele lui Dmitri Constantinov.