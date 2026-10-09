Petrocub respinge acuzațiile privind implicarea politică în proiectul terenului de fotbal de la liceul „Matei Basarab”

Clubul de Fotbal Petrocub, într-o conferință de presă, respinge acuzațiile privind o posibilă implicare politică în proiectul de amenajare a unui teren de fotbal pe teritoriul Liceului Teoretic „Matei Basarab” din sectorul Râșcani al capitalei, potrivit IPN.

Conducerea clubului precizează că investiția, estimată la 11 milioane de lei, vizează dezvoltarea infrastructurii sportive pentru copii și va fi realizată în baza unui acord de colaborare cu instituția de învățământ.

Președintele clubului, Mihail Usatîi, a declarat că alegerea liceului din sectorul Râșcani a fost determinată de numărul mare de copii din zonă și de intenția clubului de a-și extinde academia de fotbal în capitală. Potrivit acestuia, terenul va fi destinat în principal copiilor cu vârsta de până la 16 ani și nu va fi utilizat pentru antrenamentele echipei de seniori.

Acordul de colaborare dintre liceu și asociația obștească Clubul Sportiv „Petrocub”, semnat pe 21 mai, prevede lucrări de terasament, împrejmuirea terenului și amenajarea suprafeței de joc cu gazon artificial. Documentul este încheiat pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, iar investiția totală este estimată la 11 milioane de lei.

Mihail Usatîi a precizat că elevii liceului vor putea utiliza gratuit terenul în prima parte a zilei, iar ulterior acesta va găzdui antrenamentele grupelor de copii ale clubului. De asemenea, aici vor fi organizate activități în cadrul programului „Fotbal în școli”, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal.

Referindu-se la nemulțumirile locatarilor din zonă, inclusiv la protestele legate de defrișarea copacilor, președintele clubului a menționat că proiectul prevede și amenajarea spațiilor verzi. Potrivit lui, urmează să fie plantați arbori noi, iar terenul va fi împrejmuit pentru a asigura siguranța elevilor.

Întrebat de jurnaliști despre implicarea în proiect a socrului primarului capitalei, Ion Ceban, Mihail Usatîi a declarat că îl cunoaște de mai mulți ani, din perioada în care activa în domeniul transporturilor. Acesta a precizat că persoana vizată activează în cadrul Academiei Petrocub și contribuie la coordonarea proiectului, fără a deține o funcție de conducere a șantierului.

Potrivit președintelui clubului, terenul de fotbal ar urma să fie inaugurat în jurul datei de 15 mai 2027, iar lucrările de amenajare a spațiului din jurul liceului ar urma să fie finalizate până la sfârșitul aceluiași an.

11 milioane de lei, aceasta este suma care urmează a fi investită de Clubul Sportiv „Petrocub” în renovarea stadionului Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău. În schimbul investiției, liceul se obligă să ofere „accesul liber pentru Clubul Sportiv «Petrocub» pe terenul artificial, în vestiarele si blocul sanitar” pe un termen inițial de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară. Solicitat de ZdG, Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău, exclude riscul de privatizare a stadionului.

Partenerul Liceului Teoretic „Matei Basarab”, Clubul Sportiv „Petrocub”, a fost reprezentat, la etapa de obținere a autorizațiilor, de Ghenadie Țaulean. Țaulean este socrul primarului de Chișinău, Ion Ceban, și fost angajat al Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), inclusiv în perioada în care Asociația era condusă de Mihail Usatîi, președinte de onoare al „Petrocub”. Într-o reacție pe Facebook, Ion Ceban spune că socrul său este „un simplu angajat, cu un salariu brut de 6 300 de lei, și nu are treabă cu conducerea sau cu gestionarea Clubului Sportiv”.