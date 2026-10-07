Persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea beneficia de pensia de dizabilitate concomitent cu pensia de urmaș 

Persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea să beneficieze concomitent de pensia de dizabilitate și de pensia de urmaș. Guvernul a votat în ședința de miercuri, 7 octombrie, un proiect de lege în acest sens.

În prezent, persoanele care întrunesc condițiile pentru mai multe categorii de pensii pot opta, de regulă, pentru o singură categorie. Astfel, proiectul propune o excepție pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie, astfel încât acestea să poată primi concomitent cele două prestații.

Totodată, dreptul la pensia de urmaș va fi extins și pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie care și-au pierdut întreținătorul înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative din 2025. Astfel, dreptul va putea fi solicitat indiferent de data la care a survenit decesul întreținătorului.

Noile prevederi sunt propuse să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

În prezent, pensia de urmaș se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile cu frecvență la zi, până la absolvirea acestora, până la vârsta de 23 de ani, cât și persoanelor cu dizabilități severe din copilărie, beneficiari de alocație socială de stat, a căror părinți, au decedat după 1 aprilie 2025.