Patru candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei și-au lansat campaniile electorale. Care sunt principalele priorități

Patru candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei și-au lansat campaniile electorale vineri, 16 octombrie, pentru alegerile din 15 noiembrie 2026. Fiodor Gagauz, Alexandr Stoianoglo, Corneliu Dudnic și Petru Vlah au prezentat prioritățile și promisiunile lor electorale, de la dezvoltarea economică și auditarea finanțelor autonomiei până la normalizarea relațiilor dintre Comrat și Chișinău.

Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat începutul campaniei electorale alături de 23 de candidați ai formațiunii la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

PSRM alături de Gagauz au declarat că, în următoarea lună, echipa sa va merge din casă în casă pentru a discuta cu alegătorii. Printre mesajele promovate de candidat se numără necesitatea consolidării autonomiei și menținerea păcii în țară.

„Fără o Găgăuzie puternică, nu poate exista o Moldovă puternică. Fără dialog, dezvoltarea este imposibilă. Ideea națională trebuie să fie nu integrarea într-un anumit spațiu, ci pacea în interiorul țării”, a transmis PSRM.

Sursa: PSRM / Facebook Sursa: PSRM / Facebook

Alexandr Stoianoglo, candidat independent, și-a prezentat programul electoral, intitulat „Găgăuzia: autonomia dreptății”. Acesta a anunțat că va vizita orașele și satele din autonomie pentru a discuta cu locuitorii și pentru a colecta propuneri.

Programul său se bazează pe șapte principii, printre care pacea, supremația legii și stabilitatea, dialogul dintre Comrat și Chișinău, dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă, revitalizarea satelor, susținerea tinerilor și îmbunătățirea educației.

Potrivit lui Stoianoglo, programul include măsuri concrete, posibile surse de finanțare, reguli privind transparența cheltuielilor și raportarea publică a rezultatelor, precum și un plan de acțiuni pentru primele 100 de zile de mandat.

„Cred că drepturile autonomiei, respectarea drepturilor oamenilor, dezvoltarea economică și relațiile constructive între Comrat și Chișinău trebuie să meargă împreună.”

Sursa: Alexandr Stoianoglo / Facebook Sursa: Alexandr Stoianoglo / Facebook

La rândul său, candidatul independent Corneliu Dudnic a anunțat că, dacă va câștiga alegerile, va realiza un audit financiar-economic al autonomiei în primele 100 de zile de mandat.

Dudnic a declarat că Găgăuzia se confruntă cu declin economic, o criză demografică, izolare politică și instituții slăbite. Acesta a susținut că, în cei 30 de ani de existență, autonomia ar fi fost dezavantajată în repartizarea resurselor.

Pentru următorii patru ani, candidatul propune un program în zece puncte, care vizează dezvoltarea economiei și agriculturii, atragerea investițiilor, creșterea veniturilor proprii ale regiunii, susținerea tinerilor și familiilor, modernizarea infrastructurii și consolidarea dialogului cu autoritățile centrale.

Petru Vlah a anunțat, la rândul său, că își propune să producă „marile schimbări” de care, în opinia sa, are nevoie autonomia. Printre prioritățile prezentate se numără reducerea influențelor politice și geopolitice asupra conducerii Găgăuziei și normalizarea relațiilor dintre Comrat și Chișinău.

Candidatul a pledat și pentru revizuirea modului de administrare a autonomiei, elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, consolidarea unității locuitorilor și orientarea activității viitoarei conduceri către interesele cetățenilor.

„Confruntările politice nu aduc soluții pentru problemele cu care se confruntă Găgăuzia – din contra, le agravează, iar în rezultat au de suferit locuitorii Autonomiei”, a declarat Petru Vlah.

Alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie 2026.

La funcția de bașcan mai pretinde Ivan Cîlcic, Koksal Ivanna, Anastasov Serghei și Garizan Oleg, care nu și-au lansat campania electorală.