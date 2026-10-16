Astăzi începe campania electorală pentru alegerile regionale din UTA Găgăuzia

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, pe 16 octombrie 2026, începe campania electorală pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de bașcan al Găgăuziei din 15 noiembrie 2026. Campania electorală începe concomitent pentru toți candidații înregistrați.

În această perioadă, concurenții electorali își vor putea prezenta programele și prioritățile, vor organiza întâlniri cu alegătorii și vor desfășura acțiuni de agitație electorală, cu respectarea cadrului normativ.

„CEC îndeamnă concurenții electorali să desfășoare o campanie electorală corectă și responsabilă, axată pe dezbaterea constructivă a ideilor, prezentarea programelor și a soluțiilor pentru cetățeni, respectul reciproc și informarea corectă și obiectivă a alegătorilor.

Totodată, CEC reiterează importanța respectării stricte a legislației electorale, în special a prevederilor privind finanțarea campaniilor electorale, interdicția utilizării resurselor administrative, precum și a normelor ce reglementează desfășurarea agitației electorale și comunicarea publică”, comunică Comisia.

Mai mult, CEC a făcut apel către instituțiile mass-media să reflecte campania electorală corect, echilibrat și imparțial, oferind alegătorilor informații verificate și acces la opinii diverse.

„CEC îndeamnă observatorii să monitorizeze desfășurarea procesului electoral cu obiectivitate și să semnaleze eventualele nereguli, cu respectarea cadrului normativ și a principiilor de imparțialitate și neimplicare în competiția electorală. Comisia încurajează alegătorii să urmărească programele candidaților, să analizeze critic mesajele electorale și să verifice informațiile din surse credibile, pentru a face o alegere informată și conștientă”, a mai scris CEC în comunicat.

Informațiile oficiale privind organizarea și desfășurarea alegerilor regionale din 15 noiembrie 2026 pot fi consultate AICI .

Candidații la funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei vor fi înscriși în buletinul de vot în următoarea ordine:

Fiodor Găgăuz – desemnat de Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; Alexandr Stoianoglo– candidat independent; Corneliu Dudnic -candidat independent; Ivan Kîlcic– desemnat de Partidul Politic Partidul Popular Găgăuz; Piotr Vlah – desemnat de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; Ivanna Keksal – candidat independent; Serghei Anastasov – candidat independent; Oleg Garizan – candidat independent.



Pentru alegerile la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei și Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei din 15 noiembrie 2026, au fost constituite 67 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în municipiul Comrat – 12, urmat de Vulcănești – 9 și Ceadîr-Lunga – 7.