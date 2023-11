Opinia experților despre decizia CSE cu privire la excluderea din cursa electorală a candidaților partidului Șansă

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis vineri, 3 noiembrie, cu doar 2 zile înainte de desfășurarea alegerilor locale generale, anularea înregistrării la alegeri a candidaților partidului Șansă. Hotărârea a fost luată la câteva ore după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a prezentat un raport despre banii alocați de Federația Rusă pentru destabilizarea situației în R. Moldova, dar și pentru finanțarea partidului Șansă, coordonat de deputatul fugar Ilan Șor.

Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți, pentru a afla opinia lor despre decizia CSE, dar și care ar putea fi următorii pași ai fracțiunii Șansă.

Andrei Curăraru, expert în politică, alegeri, securitate, justiție și drept în cadrul WatchDog ne-a spus că decizia luată de CSE a fost una necesară, dar aceasta trebuia luată mai devreme.

Expertul politic a explicat care ar putea fi următorii pași ai celor de la Partidul Șansă.

„Cred că strategic, reprezentanții acestui partid se vor adresa în Curtea Constituțională pentru Interpretaea Legii privind Situația de Urgență, pentru a stabili dacă într-adevăr poate decide Comisia acest fapt. Dar, în același timp, [n.r decizia CSE] premiază elementul de securitate națională și decizia își are valoare și legitimitate. Cred că un element care deja se implementează este utilizarea pe larg a candidaților independenți și dominarea consiliilor locale în situația în care nu este posibilă alegerea primarilor de pe lista Șansă. Am văzut deja pliante cu un alt partid conserv al lui Șor, cu aceiași candidați asociați la lista de aleși locali.

ZdG a discutat și cu Nicolae Panfil, director de programe la Promo-LEX, care la fel susține că decizia CSE a fost luată cu întârziere.

Totuși, acesta accentuează asupra importanței și necesității de a lua o asemenea decizie, în contextul în care finanțarea ilegală a fost o problemă cu o influență „exagerat de mare” în această campanie electorală.

„Într-adevăr am contatat o influență excesivă și exagerat de mare a problemei finanțării ilegale în această campanie electorală. Odată ce vedem această problemă ne dăm bine seama că ea trebuie și curmată cumva, că ea trebuie dezrădăcinată. Noi am constatat mai multe forme și mai multe situații în care, prin diferite modalități, s-a încercat coruperea alegătorilor sau am constatat cazuri cu potențial de corupere a alegătorilor, în special în zona partidului Șansă. Noi am văzut aceste probleme și am încercat să le documentăm ca să explicăm că, de fapt, prin aceste metode se încearcă a influența rezultatele alegerilor, integritatea scrutinului și, dacă nu se vor găsi metode de a pune capăt, există riscul ca astfel de metode să fie reutilizate la viitoarele alegeri”, a menționat Nicolae Panfil.