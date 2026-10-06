O femeie a fost lovită mortal de un automobil în apropiere de Rassvet. Conducea o bovină pe acostament

O femeie de 52 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil, în apropierea localității Rassvet, raionul Strășeni. Accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 20:30, a anunțat marți, 6 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit Poliției, preliminar, un automobil de marca Opel, condus de un bărbat de 59 de ani, a tamponat femeia.

„Din informațiile preliminare, femeia se afla pe acostament și conducea o bovină, ținând-o de funie. Animalul se afla pe partea opusă a drumului, iar funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă”, a precizat IGP.

Sectorul de drum pe care s-a produs accidentul era neiluminat.

În urma impactului, femeia a decedat la fața locului, până la sosirea echipajului medical.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Poliția menționează că continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.