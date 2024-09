Nokta Participanții la marșul împotriva integrării europene de la Comrat au fost plătiți cu 700 de lei

Grupul lui Ilan Shor din Găgăuzia a plătit 700 de lei participanților la marșul „tineretului” împotriva integrării europene, care a avut loc pe 15 septembrie la Comrat, scrie Nokta.

Activistul găgăuz Andrei Shevel a raportat acest lucru, arătând o captură de ecran a unui mesaj al unei persoane implicate în organizarea manifestațiilor pentru blocul „Victorie”.

Captură de ecran publicată de Andrei Shevel

„Poți crea o imitație de activitate în mass-media și rețelele de socializare atât cât vrei, dar tot activismul civic al tinerilor este anulat când afli prețul participării la el. Păcat că astăzi tinerii vorbesc nu pentru idei, ci pentru bani. O societate civilă puternică nu poate fi construită pe astfel de principii”, a scris Shevel.

În primăvara anului 2023, ZdG a publicat o investigație sub acoperire, în care un reporter s-a infiltrat în mai multe grupuri pe o rețea de mesagerie, în care se negocia participarea studenților la acțiunile de protest și remunerarea acestora. Timp de aproape o lună am urmărit discuțiile din aceste grupuri, iar într-un final, am participat la acțiunea organizată duminică, 12 martie 2023, la Chișinău.