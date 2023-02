Ministerul Finanțelor a deschis un cont de donații destinate asistenței umanitare pentru susținerea poporului turc

Ministerul Finanțelor (MF) a deschis un cont de colectare a mijloacelor bănești sub formă de donație, pentru susținerea poporului turc în legătură cu dezastrul produs de cutremurul din 6 februarie 2023. Conform autorităților, donațiile pot fi făcute în lei moldovenești, în dolari americani și în euro.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD58TRPAAA144111A01344QM

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: asistență umanitară pentru susținerea poporului turc

2) În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD93NBPAAP144121A01344QM

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, New York, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: asistență umanitară pentru susținerea poporului turc

3) În EURO

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD03NBPBBP144121A01344QM

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2ACAC, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii: asistență umanitară pentru susținerea poporului turc

Un cutremur major, cu magnitudinea 7,9, a lovit luni dimineața, 6 februarie, centrul Turciei și nord-vestul Siriei. Un al doilea cutremur a avut loc luni la prânz, în sud-estul Turciei. Serviciul geologic al SUA a estimat seismul la magnitudine de 7,5.

Bilanțul victimelor cutremurului a depășit cifra de 36 000 de persoane decedate.