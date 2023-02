„Nu am simțit așa ceva în cei 40 de ani de când trăiesc”. Cutremur puternic în Turcia și Siria: aproximativ 200 de morți și peste 400 de răniți

Un cutremur major, cu magnitudinea 7,9, a lovit luni, 6 februarie, centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocând moartea a aproximativ 200 de persoane, în timp ce clădiri s-au prăbușit în toată regiunea înzăpezită. Seismul a fost resimțit și în Cipru și Liban, informează agenția britanică de știri, Reuters.

„Nu am mai simțit așa ceva în cei 40 de ani de când trăiesc”, a declarat Erdem, un locuitor al orașului turc Gaziantep, aflat în apropierea epicentrului cutremurului, care a refuzat să își precizeze numele de familie.

„Am fost zguduiți de cel puțin trei ori foarte puternic, ca un copil în pătuț”, a adăugat el.

Autoritățile turce au declarat că 76 de persoane au fost ucise și 440 rănite, fiind trimise echipe de salvare și avioane de aprovizionare în zona afectată, declarând în același timp un „nivel 4 de alarmă” care solicită asistență internațională.

Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu guvernatorii din opt provincii afectate pentru a aduna informații despre situație și eforturile de salvare, a precizat biroul său într-o declarație.

În același timp, presa de stat siriană a declarat că peste 100 de persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost rănite acolo, majoritatea în provinciile Hama, Alep și Latakia, unde numeroase clădiri au fost dărâmate.

„Situația este foarte tragică, zeci de clădiri s-au prăbușit în orașul Salqin”, a declarat un membru al organizației de salvare „Căștile Albe” într-un video pe Twitter, referindu-se la un oraș situat la aproximativ 5 km de granița cu Turcia.

Multe clădiri din regiune suferiseră deja pagube în luptele din timpul războiului civil de aproape 12 ani din Siria.

Oamenii din Damasc, precum și din orașele libaneze Beirut și Tripoli, au alergat în stradă și s-au urcat în mașini pentru a se îndepărta de locuințele lor în cazul în care acestea se vor prăbuși, au declarat martorii.

În Gaziantep, în Turcia, Erdem a declarat, de asemenea, că oamenii au fugit din casele lor care se zguduiau și erau prea speriați pentru a se întoarce.

„Toată lumea stă în mașinile lor sau încearcă să meargă în spații deschise, departe de clădiri”, a declarat Erdem.

Statele Unite ale Americii s-au arătat „profund îngrijorate” de cutremurul din Turcia și Siria și monitorizează îndeaproape evenimentele, a declarat pe Twitter consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan.

Într-o postare pe contul său de Twitter, șeful diplomației din R. Moldova, Nicu Popescu, a venit cu un mesaj în contextul tragediei.

Following closely the tragic news from #Türkiye and #Syria as powerful earthquake has hit both countries.



Our most sincere condolences to the families of the victims, as we pray for speedy recovery of the injured.