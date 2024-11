LIVE TEXT Serviciile secrete militare ucrainene afirmă că au lovit în Crimeea un sistem radar rusesc în valoare de 5 milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1009

UPDATE 19:55 Ucraina susține că distrus o stație radar rusească, lângă satul Kotovske din Crimeea ocupată, la 28 noiembrie. Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele operațiunii.

Un alt sistem asemănător ar fi fost distrus de forțele ucrainene în luna aprilie. Atacul a lovit atunci postul de antenă și generatorul diesel al stației, potrivit HUR. Agenția nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la atac sau la pagube.

UPDATE 19:40 În timpul zilei, armata rusă a atacat raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, de mai mult de 20 de ori. Forțele ruse au folosit drone și artilerie.

Potrivit guvernatorului regiunii Serhii Lîsak, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost rănit. Acesta a fost spitalizat în stare moderată.

Au fost avariate 11 case particulare, 6 anexe, un garaj și un moped. Infrastructura și o companie de utilități au fost, de asemenea, avariate. Au fost afectate liniile electrice și o conductă de gaze.

Sistemele de apărare antiaeriană erau operaționale în regiune în cursul serii.

UPDATE 16:37 Ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat livrarea a trei lansatoare de sisteme de rachete antiaeriene Patriot către Ucraina. El a declarat că ucrainenii „se așteaptă la o iarnă dificilă, deoarece loviturile aeriene devastatoare continuă”. Prin urmare, Țările de Jos au decis să furnizeze trei lansatoare Patriot.

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11