LIVE TEXT, FOTO, VIDEO/ Votul diasporei: Aglomerații în Germania, Italia, Franța

Azi, 11 iulie 2021, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare anticipate. În diaspora se votează activ încă de la primele ore ale dimineții. Primii au votat un cuplu de moldoveni stabiliți în Japonia. În Italia, Germania și Franța s-au format cozi încă înainte de deschiderea secțiilor.

ora 10.08 – Rânduri și la Londra, Marea Britanie





Foto: Iulian Groza

0ra 10.07 – București: se votează fără rând

ora 10.03 – Leipzig, Germania: rândurile se mențin

ora 10.00 – Mobilizare în diapora moldovenească. Până la ora 10:00, peste 30 de mii de cetățeni ai R. Moldova care muncesc în străinătate și-au exercitat deja dreptul la vot:

ora 09.53 – Și la Birmingham, Marea Britanie, se votează

ora 09.49 – Rânduri mari și la Brescia, Italia

Foto: Igor Rogai

ora 09.46 – Mihail Panaite: „Astăzi dimineața la 8.00, la The Hague, se trecea foarte comod, organizat și repede. Cu siguranță mulți alegători din Germania nu vor reuși să ajungă la secțiile de vot deschise acolo și, eventual, ar putea-o face aici. Noi exact așa am făcut. Timp de așteptare 20 min. Pe parcursul zilei se va mări rândul, evident, dar oricum se votează mult mai repede acolo. La alegerile precedente la fel acolo am votat și cu toate că era amiază, nu am stat mai mult de două ore”.

ora 09.40 – Mihail Balanici, Hamburg, Germania: „Echipa de organizare din Hamburg e foarte bravo. Merge foarte rapid și organizat. Spre marea mea uimire, de data asta nu era așa coadă imensă ca pe 15.11. Dar bănuiesc că urmează…”

Hamburg, Poză la ora 5 dimineața

ora 09.34 – Și moldovenii de la Londra sunt așteptați să voteze

ora 09.28 – Moldovenii din Danemarca sunt, de asemenea, așteptați la secții –

Foto: Olesea Gadirca

ora 09.25 – Salvatorii voluntari de Parma fac de gardă la secția de votare

ora 8.38 – Alegeri parlamentare anticipate 2021. Cetățenii R. Moldova au făcut cozi imense la mai multe secții de votare din Italia. La secția de votare nr. 078 din Mestre – Veneția, oamenii stau la rând încă de la ora 5:00 pentru a-și exprima dreptul la vot. Cozi imense s-au format și la secția de vot de la Ambasada R. Moldova la Roma, dar și la secția din Brescia. –

La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie sunt deschise 150 de secții de vot în străinătate, astfel încât cetățenii moldoveni plecați peste hotare să-și poată exercita dreptul la vot.