LIVE TEXT Atac rusesc în Prîlukî: 18 persoane au fost ucise, inclusiv patru copii, iar alte 55 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1687

UPDATE 18:21 În Prîlukî, regiunea Cernihiv, bilanțul victimelor atacului rusesc a crescut la 18 morți, dintre care patru copii. Alte 55 de persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, citat de Hromadske.

În total, în oraș au fost avariate 15 blocuri locative și 16 case particulare. Operațiunile de căutare și salvare continuă. Salvatorii au scos de sub dărâmături 15 persoane, inclusiv un copil.

UPDATE 16:45 Cel puțin 24 de persoane au fost ucise și cel puțin 134 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore, potrivit autorităților ucrainene, conform Kyiv Independent.

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost puternic vizată de rachete și drone rusești. Două persoane au fost ucise când o muniție rusească a lovit o cooperativă de garaj din districtul Darnytskyi al orașului, potrivit primarului Kievului, Vitalii Kliciko.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, forțele rusești au folosit o varietate de rachete balistice, rachete de croazieră, rachete antinavă și drone în atacul de peste noapte. Dintr-un număr nespecificat de rachete balistice lansate asupra Ucrainei, cinci au fost doborâte sau suprimate prin război electronic, potrivit Forțelor Aeriene.

Până la ora 10:00, ora Kievului, 39 din cele 48 de rachete de croazieră au fost confirmate ca fiind doborâte sau suprimate, în timp ce 117 drone de atac rusești au fost doborâte sau suprimate din cele 130 lansate.

Potrivit Forțelor Aeriene, au fost înregistrate lovituri de rachete și drone inamice în 18 locații.

UPDATE 15:23 Atacurile cu rachete rusești asupra unui bloc locativ din orașul Prîlukî, regiunea Cernihiv, au ucis 14 persoane, printre care patru copii. Alte 50 de persoane, inclusiv șapte copii, au fost rănite.

Totodată, de sub dărâmături a fost scos un copil în viață, potrivit Hromadske.

UPDATE 14:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit patru ținte care ajută Rusia să finanțeze și să ducă războiul său, inclusiv două instalații petroliere și un poligon de antrenament în trei regiuni rusești. Potrivit Ukrinform, șeful statului ucrainean a declarat acest lucru într-o postare pe Facebook.

„Reacțiile Ucrainei sunt juste la toate atacurile rusești împotriva poporului nostru. În ultima zi, războinicii noștri au lovit patru ținte care ajută Rusia să finanțeze și să ducă războiul său brutal – două instalații petroliere și un poligon de antrenament în regiunile Perm, Samara și Astrahan. A existat, de asemenea, un răspuns în Marea Neagră”, a spus el.

Conform relatărilor, în timpul celui mai recent atac aerian, forțele ruse au folosit 70 de rachete, multe dintre ele balistice, precum și drone Shahed, infrastructura energetică fiind o țintă cheie. Infrastructura din Kiev și din 12 regiuni a fost atacată.

UPDATE 11:13 În Prîlukî, regiunea Cernihiv, numărul morților în urma unui atac rusesc asupra unei clădiri înalte a crescut la cinci persoane. Conform Ukrinform, șeful OVA din regiunea Cernihiv, Veaceslav Chaus, a relatat acest lucru pe Facebook.

Atacul cu rachete asupra unei clădiri înalte a luat viața a 5 persoane.

„Cel puțin 25 de persoane au fost rănite. Din păcate, numărul victimelor ar putea fi mai mare. Serviciile relevante lucrează – curăță molozul. Trei persoane au fost salvate. Printre acestea se numără și un copil”, se arată în raport.

Anterior, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat 4 decese și 20 de răniți.

UPDATE 08:20 Cel puțin două persoane au fost ucise în atacul masiv cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului, pe 7 octombrie, care a coincis cu cea de-a 74-a aniversare a președintelui rus Vladimir Putin, notează Kyiv Independent.

Administrația Militară a orașului Kiev a raportat că victimele au fost identificate în districtul Darnytskyi din capitală.

Mai multe explozii au fost auzite pentru prima dată la Kiev în jurul orei 3:15 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la sol. Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat anterior că mai multe bombardiere rusești Tu-95 se apropie de graniță.

„Rachetele cad una după alta. Cel puțin 10-12 explozii, din câte pot număra. Este destul de zgomotos în centrul orașului”, a descris Tim Zadorozhnyy de la Kyiv Independent.

Alți jurnaliști de la Kyiv Independent au descris atacuri în jurul districtului Podil din Kiev, cu flăcări și fum văzute în capitală.

Explozii au fost auzite din nou două ore mai târziu, la 5:15 dimineața, pe fondul unui al doilea val de atacuri cu rachete.

Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a raportat că a fost raportat un atac într-o „zonă nerezidențială” nespecificată din districtul Obolon, în timp ce depozite au fost lovite în districtul Polid.

De asemenea, resturi de rachetă ardeau în districtul Shevchenkivskyi, în timp ce în districtul Darnytskyi, un garaj a luat foc. Amploarea totală a pagubelor provocate nu a fost imediat clară.

Anterior, dronele s-au îndreptat spre capitala Ucrainei la ora 21:00, ora locală, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei, iar o alertă de raid aerian a fost anunțată în oraș la scurt timp după aceea, între orele 21:09 și 21:58.