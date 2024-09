LIVE Donald Tusk, mesaj în limba română în plenul Parlamentului R. Moldova: „Veți putea conta întotdeauna pe Polonia, doar dacă vă veți exprima dorința de a continua acest proces istoric, de construire a unei Moldove independente și integrată într-o Europă unită”

„Voi fi la dispoziția voastră. Veți putea conta întotdeauna pe Polonia, doar dacă vă veți exprima dorința de a continua acest proces istoric, de construire a unei Moldove independente și integrată într-o Europă unită”, a declarat în limba română prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care efectuează în perioada 4-5 septembrie o vizită de lucru la Chișinău. Premierul polonez a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și deputații moldoveni au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor războiului provocat de Rusia în Ucraina.

„(…) Sunteți în fața unor alegeri importante – alegeri pe care Polonia le-a făcut acum 20 de ani. Astăzi, după 20 de ani, pot să spun cu toată responsabilitatea că a fost una dintre cele mai deștepte alegeri pe care a făcut-o Polonia (…). Tot ce-am reușit să facem în Polonia, după aderarea la UE, ni se datorează nouă. Polonia an cu an a devenit mai vestică, din punct de vedere politic și economic. Fiecare dintre voi care a fost în Polonia a avut prilejul să compare cum arată astăzi. Aderarea la UE a fost benefică din multe puncte de vedere (…). Numai de voi depinde ce drum veți alege (…)”, a declarat premierul polonez.

Spre final, oficialul polonez a adresat moldovenilor și un mesaj în limba română.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul Dorin Recean, premierul de la Varșovia a declarat că „R. Moldova are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă dintre statele membre este în interesul întregii Europe”.

„Am vorbit cu prim-ministrul Recean despre ce este necesar ca cooperarea noastră să aducă efecte și mai bune. Prima condiție este stabilizarea situației regionale, de aceea Varșovia și Chișinăul vor continua să coopereze foarte strâns. Ținem foarte mult la o pace justă, care este bazată pe respectarea granițelor și a suveranității. Sunt convins că, cu o politică responsabilă, R. Moldova poate fi exemplu pentru întreaga Europă cum în mod pragmatic și de lungă durată să soluționeze problemele care nu au fost cauzate de R. Moldova, dar care au impact direct asupra intereselor țării, în primul rând suveranitatea țării – mă refer aici la regiunea transnistreană.

Doresc să asigur cetățenii R. Moldova că Polonia va acționa în mod chibzuit și în cooperare strânsă în procesul de aderare la UE. R. Moldova este o țară mică, dar este mândră și are toate drepturile. Are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă dintre statele membre este în interesul întregii Europe. (…) Cum noi polonezii suntem mândri de realizările noastre, R. Moldova are toate motive să fie mândră de ceea ce a realizat având condiții mult mai proaste decât majoritatea țărilor europene”, a spus el.

În timpul vizitei, prim-ministrul Poloniei va mai avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.