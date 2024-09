VIDEO Premierul polonez Donald Tusk: „R. Moldova are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă dintre statele membre este în interesul întregii Europe”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a ajuns la Chișinău. Acesta a fost întâmpinat de omologul său moldovean, iar cei doi premieri au avut o întrevedere bilaterală, urmată de o ședință extinsă a delegațiilor din cele două state.

Dorin Recean a declarat că R. Moldova ar putea învăța de la Polonia „să negocieze inteligent” în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Polonia va deține președinția Consiliului European în 2025.

„În cadrul întrevederii de astăzi, am vorbit despre principala prioritate a Guvernului – integrarea europeană. Un alt subiect important ține de valorificarea potențialului comercial-economic bilateral și proiectele de dezvoltare regională pe care să le facem împreună cu prietenii noștri polonezi. Poloni este un exemplu de urmat, în fapt. Polonia și-a construit o capacitate excelentă de absorbție a fondurilor europene în procesul de aderare. În acest an, prietenii noștri polonezi celebrează 20 de ani de la aderarea la UE. Un drum pe care l-au parcurs cu multă hotărâre, curaj și determinarea fermă de a construi viață prosperă acasă.

Premierul de la Varșovia a declarat că „R. Moldova are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă dintre statele membre este în interesul întregii Europe”.

„Am vorbit cu prim-ministrul Recean despre ce este necesar ca cooperarea noastră să aducă efecte și mai bune. Prima condiție este stabilizarea situației regionale, de aceea Varșovia și Chișinăul vor continua să coopereze foarte strâns. Ținem foarte mult la o pace justă, care este bazată pe respectarea granițelor și a suveranității. Sunt convins că, cu o politică responsabilă, R. Moldova poate fi exemplu pentru întreaga Europă cum în mod pragmatic și de lungă durată să soluționeze problemele care nu au fost cauzate de R. Moldova, dar care au impact direct asupra intereselor țării, în primul rând suveranitatea țării – mă refer aici la regiunea transnistreană.

Doresc să asigur cetățenii R. Moldova că Polonia va acționa în mod chibzuit și în cooperare strânsă în procesul de aderare la UE. R. Moldova este o țară mică, dar este mândră și are toate drepturile. Are dreptul să spună Europei că extinderea și cooperarea strânsă dintre statele membre este în interesul întregii Europe. (…) Cum noi polonezii suntem mândri de realizările noastre, R. Moldova are toate motive să fie mândră de ceea ce a realizat având condiții mult mai proaste decât majoritatea țărilor europene. Această vecinătate dificilă, istorie dificilă, început dificil. Am demarat ca țări post sovietice cu o situație foarte proastă, de aceea astăzi avem tot dreptul să spunem Europei cum trebuie să procedeze în ansamblu. Nimeni nu trebuie să dea lecții nimănui, nici R. Moldova, nici Poloniei. Europa poate să învețe de la noi cum să procedeze aici, în această regiune specială”, a declarat Donald Tusk.