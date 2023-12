Jurnaliștii ZdG, premiați la „Investigațiile anului 2023”

Au fost anunțați câștigătorii concursului „Investigațiile anului 2023”. Printre cei care s-au dus acasă cu premii se numără și jurnaliștii Ziarului de Gardă: Victor Moșneag, Anatolie Eșanu, Daniela Calmîș și Vasile Ursachi.

Locul I pentru Investigația anului în mass-media națională a fost ocupat de către Victor Moșneag și Anatolie Eșanu, pentru investigația „Afaceri pe bani publici: finul – președinte de raion, nașul – consilier raional și om de afaceri care câștigă licitații de milioane în raion”.

Iar premiul pentru locul III pentru Investigația anului în mass-media națională a fost obținut de Daniela Calmîș și Vasile Ursachi, pentru investigația „Studenți ademeniți cu bani u(ȘOR)i pentru a participa la protestele „Mișcării pentru Popor””.

Afaceri pe bani publici: finul – președinte de raion, nașul – consilier raional și om de afaceri care câștigă licitații de milioane în raion

O întreprindere individuală gestionată de nașul de cununie al președintelui raionului Glodeni a câștigat în perioada mandatului acestuia contracte de peste 23 de milioane de lei cu instituții ale statului din nordul țării. Majoritatea contractelor au fost obținute în urma unor licitații organizate de entități din raionul Glodeni, inclusiv de Consiliul Raional, cu finul de cununie pe post de președinte al Comisiei de Licitații.

Ion Cojocari a devenit președinte de raion în 2019. De atunci, întreprinderea nașului său, omul de afaceri Alexandru Gamureac, tot el și consilier raional în Glodeni, și-a extins, subit, domeniile de activitate, trecând de la afacerile cu mobilă și materiale de construcții, la reparația clădirilor și drumurilor, amenajarea terenurilor de sport și instalarea sistemelor de iluminare stradală, pe banii statului.

Investigația poate fi vizionată AICI.

Studenți ademeniți cu bani u(ȘOR)i pentru a participa la protestul inițiativei „Mișcarea pentru Popor”

„Pațanii, cine vrea de lucru. Dați-mi un mesaj. Plătesc destul de bine. 50 de euro pe zi”. Acesta este mesajul cu care mai mulți studenți din Chișinău sunt ademeniți să participe la manifestațiile inițiativei „Mișcarea pentru Popor”, coordonată, de facto, de Partidul Șor.

Mulțumim că citești ZdG!

Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru. Donează

Un reporter al ZdG s-a infiltrat în mai multe grupuri pe o rețea de mesagerie, în care se negociază participarea studenților la acțiunile de protest și remunerarea acestora. Timp de aproape o lună am urmărit discuțiile din aceste grupuri, iar într-un final, am participat la acțiunea organizată duminică, 12 martie, la Chișinău. Am fost fotografiați, dar, deși ni s-a promis că vom fi plătiți, iar peste o săptămână vom participa la un alt protest, aceste fapte nu s-au mai produs. „Am vorbit cu dânsul (organizatorul, n.r.), el trebuie să vadă dacă am „pațani” serioși, nu copii, de asta venim azi și ne fotografiem”, argumenta procesul de fotografiere unul dintre organizatori.

În această perioadă participarea studenților la proteste a fost amânată de mai multe ori, din lipsa banilor. „Banii n-o putut să treacă vama” sau „Aista cu bani nu vine și nu dă semne de viață, decât să ne ducem și să nu primim bani, mai bine nu ne ducem. Când o să fie bani la mână, atunci”, explica amânarea participării la proteste unul dintre organizatori.

Investigația poate fi vizionată AICI.