Intervenții pe mai multe drumuri naționale, după ploile din ultimele zile

Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele zile, unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au desfășurat lucrări de întreținere și intervenții operative pe mai multe drumuri naționale, pentru asigurarea evacuării apelor pluviale și menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. Intervențiile au vizat circa 13 sectoare de drum din raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi, Fălești și Ialoveni, în zona mai multor localități, printre care Purcari, Olănești, Cioburciu, Hitrești și Malcoci, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor.

„Pe drumurile M2, R26, R17, G103, G70, G63, G106 și G114, în funcție de necesitățile identificate în teren, echipele de muncitori rutieri au executat lucrări de curățare a șanțurilor și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, evacuare a apei acumulate, înlăturare a nămolului și a crengilor căzute pe partea carosabilă. În același timp, pe drumurile publice naționale continuă și alte lucrări de întreținere curentă, precum instalarea indicatoarelor rutiere, defrișarea sau curățarea vegetației din zona de siguranță a drumurilor, profilarea părții carosabile și altele”, a precizat instituția.

În perioada 12 octombrie – 20 octombrie în R. Moldova au fost înregistrate ploi. Pentru ziua de 19 octombrie meteorologii au emis cod galben de ploi puternice, valabil pe întreg teritoriul R. Moldova, fiind înregistrate precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări de până la 49 de litri de apă pe metru pătrat.