Școlile din raioane vor trece în administrarea agențiilor teritoriale din 2027. Chișinăul și Bălțiul, din 2028

Școlile primare, gimnaziile, liceele și instituțiile de învățământ special vor trece, în două etape, în administrarea agențiilor teritoriale pentru educație (ATE), subordonate Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 21 octombrie, constituirea a 34 de ATE-uri, care vor prelua calitatea de fondator al instituțiilor de învățământ de la consiliile raionale. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în continuare în subordinea autorităților publice locale.

Astfel, în cazul a 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul este prevăzut pentru 1 ianuarie 2027.

În municipiile Chișinău și Bălți, instituțiile de învățământ vor trece în subordinea ATE de la 1 ianuarie 2028. În UTA Găgăuzia agenția teritorială urmează să fie creată de către Adunarea Populară.

„Locul în care s-a născut un elev nu trebuie să-i decidă viitorul. Prin această reformă, ne asumăm responsabilitatea să asigurăm fiecărui elev acces la o școală de calitate, cu profesori pregătiți, sprijin și condiții sigure de învățare. Fie că învață în capitală sau într-un sat mic, fiecare copil merită aceeași șansă”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Până în prezent, atribuțiile teritoriale în domeniul învățământului general erau exercitate prin direcțiile raionale/municipale și alte subdiviziuni de specialitate ale autorităților publice locale.

Potrivit Guvernului, agențiile vor avea personalitate juridică, buget, conturi trezoreriale, conducere și structură proprie.

Ministerul va aproba structura concretă și regulamentul fiecărei agenții, precum și lista instituțiilor pentru care aceasta va exercita calitatea de fondator.

Noile structuri vor fi responsabile de administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, calitatea educației, incluziunea, finanțarea, patrimoniul instituțiilor, transportarea elevilor etc.

Pentru cele 34 de agenții aprobate astăzi de Guvern sunt prevăzute 825 de unități de personal, care permit transferul tuturor persoanelor din subdiviziunile reorganizate care îndeplinesc atribuții preluate de agenții.

Cea mai mare agenție va fi cea din Chișinău, cu 121 de unități de personal. Pentru Orhei sunt prevăzute 29 de unități, pentru Bălți – 28, iar pentru Soroca – 27. Agenția din Basarabeasca va avea 14 unități, cel mai mic efectiv din lista prezentată.

Directorii ATE vor fi aleși prin concurs pentru mandate de cinci ani, de maximum două ori. Funcționarii actualelor direcții raionale și municipale de învățământ vor putea fi transferați în posturile vacante din cadrul noilor agenții.

„Obiectivul general al reformei este de a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea și accesul la educație, prin implementarea eficientă și uniformă a politicilor educaționale, reducerea disparităților teritoriale, dezvoltarea strategică a rețelei școlare și utilizarea eficientă a resurselor publice în interesul calității educației”, a precizat MEC.

În prezent, MEC elaborează politicile educaționale și stabilește standardele naționale, în timp ce administrarea școlilor revine direcțiilor raionale și municipale de educație, aflate în subordinea consiliilor locale.

„Acest sistem de guvernanță generează diferențe semnificative între raioane și municipii, atât în ceea ce privește rezultatele elevilor, cât și capacitatea autorităților locale de a pune în aplicare politicile educaționale.”

Activitatea agențiilor va fi finanțată din bugetul de stat în limitele financiare existente.