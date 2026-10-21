Vasile Tofan ar urma să aibă o întrevedere la Chișinău, în următoarea perioadă, cu omologul său român, recent intrat în funcție: discuția delor doi oficiali

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul României, Luca Niculescu, informează Guvernul. Șeful Executivului de la Chișinău l-a felicitat pe omologul său român pentru preluarea mandatului și l-a invitat la Chișinău în următoarea perioadă.

În cadrul discuției, oficialii au discutat despre continuarea proiectelor comune importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Șeful Guvernului și-a exprimat deschiderea de a extinde cooperarea dintre cele două state, cu accent pe dezvoltarea legăturilor dintre comunități, atragerea investițiilor și conectarea tot mai strânsă a R. Moldova la România și la Uniunea Europeană.

„Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor – de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice. Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan.

Cei doi premieri au convenit să aibă o întrevedere la Chișinău în următoarea perioadă.

Luca Niculescu a devenit noul prim-ministru al României, după ce pe 20 octombrie deputații români i-au dat votul de încredere. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi favorabile, scrie HotNews. Numărul de voturi este cu 47 mai mare decât minim necesar, de 233.

Miniștrii propuși pentru Guvernul Niculescu au fost audiați anterior în comisiile parlamentare de specialitate, iar toți au primit avize favorabile.