Cod galben de ploi luni, 19 octombrie. Maximele în termometre vor atinge +13°C

Cod galben de ploi puternice, valabil pe întreg teritoriul R. Moldova luni, 19 octombrie. Potrivit meteorologilor, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări de până la 49 de litri de apă pe metru pătrat.

În nordul republicii, valorile în termometre vor ajunge la 12 grade Celsius.

Și în regiunea centrală se așteaptă ploi, cu temperaturi maxime de 13 grade Celsius.

În sudul țării temperaturile vor atinge valori de 13 grade Celsius.