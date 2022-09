În Guvernul Gavrilița ar urma să aibă loc mai multe remanieri. Cum explică șefa Executivului demisia ministrei Mediului

Mai multe remanieri în Guvernul Gavrilița urmează să aibă loc până la sfârșitul lunii septembrie, afirmă prim-ministra. Totodată, interimatul funcției de ministru al Mediului va fi asigurat de Iuliana Cantaragiu, care și-a anunțat demisia joi, 8 septembrie. Decizia privind demisia ministrei Mediului a fost luată de însăși Iuliana Cantaragiu, după o discuție cu șefa Guvernului, a mai spus Natalia Gavrilița.

Șefa Cabinetului de miniștri a afirmat că există domenii unde sunt „anumite nemulțumiri” sau unde „lucrurile ar putea să se miște mai repede”. În același timp, potrivit prim-ministrei, există domenii în care „sunt persoane care sunt mai potrivite pentru alte funcții”.

Cât despre motivele demisiei ministrei Cantaragiu, prim-ministra a spus că au fost „anumite greșeli sau deficiențe de comunicare în ceea ce privește acțiunile la Moldsilva, la asigurarea cu lemne de foc”. Subiect care nu este „trivial”, în viziunea prim-ministrei, „mai ales pentru această toamnă”, având în vedere că „658 de mii de familii se încălzesc cu lemne de foc sau la sobe”.

Întrebată despre zvonurile conform cărora ar urma să-și dea demisia, fiind înlocuită de Dorin Recean, consilier prezidențial, șefa Executivului susține că a auzit periodic astfel de zvonuri despre „plecarea sa”.

Iuliana Cantaragiu, ministra Mediului, a anunțat că și-a depus demisia din funcție. Aceasta nu a anunțat motivele pentru care pleacă din Guvernul Gavrilița.

„Azi mi-am depus demisia din funcția de ministră a Mediului. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. Am inițiat reforma agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat – Rezervația Biosferei Prutul de Jos, am reușit crearea Parcul Național Nistrul de Jos, lucru așteptat de ecologiști timp de 20 de ani”, a precizat Cantaragiu.