G4media Alexandr Stoianoglo în dezbaterea cu Maia Sandu: Candidatul anti-UE a vrut să minimalizeze ajutorul României. Maia Sandu l-a acuzat de ”ofensă” adusă cetățenilor români

Alexandr Stoianoglo, candidatul susținut de partidul pro-rus PSRM la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, a declarat duminică în dezbaterea cu Maia Sandu că în ultimii 30 de ani nu a fost realizat cu România ”nici un proiect investițional regional care să apropie Moldova de UE”. În replică, Maia Sandu l-a acuzat că această declarație e o ”ofensă” pentru cetățenii români, dat fiind că din bani publici România a realizat zeci de proiecte de sprijin pentru Republica Moldova, relatează G4Media.

Fragmentul din dezbatere:

Întrebare Maia Sandu: „Sunteți cetățean român, dar sunteți susținut de un partid care sperie moldovenii cu România. Cum credeți că puteți să construiți o relație bună cu vecinul nostru cel mai important, România?”

Răspuns Alexandr Stoianoglo: „Aveți dreptate, România e cel mai important partener al Republicii Moldova și din punct de vedere al relațiilor bilaterale și pentru promovarea aspirațiilor europene. Vă garantez că relațiile cu România se vor îmbunătăți și se vor întări. Într-adevăr, statul român a acordat un sprijin în cele mai complicate situații. În același timp, cu România nu am realizat nici un proiect investițional regional care să apropie Moldova de UE. Eu deja am adus un exemplu că 30 de ani nu am construit un drum direct, un tren. Lăsăm declarațiile și trecem la acțiuni concrete.”

Reacție Maia Sandu: „Cred că e o ofensă pentru cetățenii români să spuneți că nu avem proiecte importante cu România. Nu vreți să cunoașteți: construcția de poduri, obiective culturale, cumpărare de autobuze, ajutorul primit când Rusia ne-a șansajat energetic. Cele mai mari proiecte sunt făcute cu România. Dvs. chiar credeți că România va continua să sprijine omul Moscovei? Eu zic să fiți sincer cu oamenii și să nu le spuneți povești cu zmei.”

Potrivit G4Media, România derulează din bani de la buget, dar și din fonduri europene, zeci de proiecte pentru sprijinirea Republicii Moldova. Iată câteva dintre cele mai importante: