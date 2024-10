FOTO Omul care împărțea daruri de la Șor, în spatele lui Stoianoglo. „Noi suntem prieteni și m-a rugat să îl ajut”

În 2018, Igor Panfile, fost ministru interimar al Apărării, făcea parte din anturajul lui Ilan Șor. Există imagini în care acesta oferea daruri oamenilor chemați organizat la manifestații în centrul capitalei din partea lui Șor.

În 2024, Panfile stă în spatele lui Alexandr Stoianoglo, candidatul Socialiștilor la prezidențiale, atunci când acesta își anunța oficial candidatura.

Contactat de ZdG, Alexandr Stoianoglo nu ne-a răspuns la apeluri. Panfile însă ne-a spus că îl susține pe Stoianoglo în campania electorală, pentru că „noi suntem prieteni și m-a rugat să îl ajut”.

2018. Igor Panfile, omul lui Ilan Șor

În 2018, în timp ce, pe de o parte – blocul „ACUM”, constituit din Platforma „Demnitate și Adevăr” și Partidul „Acțiune și Solidaritate”, desfășurau proteste anti-oligarhice, Ilan Șor, un afacerist condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare care se ascunde de justiție la Moscova, organiza manifestații anti-protest, în cadrul cărora transmitea amenințări la adresa Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase.

Atunci, Igor Panfile, fost ministru interimar al Apărării se remarca printre organizatori. Ilan Șor împărțea mulțumiri tuturor celor prezenți la manifestațiile anti-protest, iar Panfile împărțea cadouri.

Igor Panfile, surprins în timp ce împărțea daruri protestatarilor lui Șor. Captură de ecran. Sursă: jurnaltv.md

2024. Omul lui Șor devine omul lui Stoianoglo

Șase ani mai târziu, în 2024, Igor Panfile, mâna dreaptă a Șor devine mâna dreaptă a lui Alexandr Stoianoglo, candidatul Socialiștilor la prezidențiale. La evenimentul de lansare în campania electorală a lui Stoianolgo, Panfile apare chiar spatele lui Stoianoglo, fără însă a ține vreun discurs sau a-și dezvălui rolul pe care-l are în campania electorală a candidatului lui Dodon.

Igor Panfile, în dreapta lui Stoianoglo. Captură de ecran. Sursă: Yt/ Privesc.Eu Moldova

L-am sunat de câteva ori pe Alexandr Stoianoglo, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri. Victor Țvircun, șeful grupului de inițiativă în susținerea lui Stoianoglo însă ne-a spus că nu poate comenta prezența lui Panfile, căci „e greu de spus, asta e legat doar între relațiile lui (n.r. Panfile) cu Stoianoglo”.

Panfile însă ne-a spus că îl susține pe Stoianoglo în campania electorală, pentru că „noi suntem prieteni și m-a rugat să îl ajut”. A închis apelul fără a asculta și alte întrebări, iar, ulterior, nu ne-a mai răspuns la apeluri.

Cine este Igor Panfile

La 28 februarie 2014, fostul șef al Statului, Nicolae Timofti, l-a numit pe Igor PANFILE, care la acea etapă era viceministru al Apărării, în funcția de ministru interimar al Apărării. Panfile a fost demis din funcție câteva luni mai târziu, la 23 aprilie, printr-o hotărâre de Guvern.

Igor Panfile este militar de carieră și are experiență de muncă în structuri internaționale precum Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.

Fost membru al Alianței pentru Integrare Europeană, umbrit de figura liderului socialist Igor Dodon, Alexandr Stoianoglo a fost desemnat de Partidul Socialiștilor drept candidat la funcția de șef al statului.

Controverse

Relația Stoianoglo-Platon. Potrivit procurorilor Anticorupție, Platon și Stoianoglo s-ar fi întâlnit în fiecare zi de sâmbătă, după ce Stoianoglo, în calitate de procuror general, avea ședințele cu procurorii care investigau dosarele în privința lui Platon. „Acest lucru este demonstrat de mai multe probe, inclusiv și de înscrisurile din agenda fostului procuror general”, susțin acuzatorii. De asemenea, oamenii legii declară că dețin probe care demonstrează că soția procurorului general a fost înregistrată în calitate de beneficiară efectivă a întreprinderilor din Ucraina controlate de Platon.

Performanța în calitate de procuror general. Nesatisfăcător – acesta este calificativul primit de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo din partea Comisiei care i-a evaluat în 2022 performanțele.

A pledat pentru „sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea R. Moldova de sub ocupația fascistă” și nu a votat pentru condamnarea comunismului. În 2012, Stoianoglo a fost unul dintre cei cinci deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană care nu au votat pentru condamnarea comunismului. „Da, eu am fost la şedinţă, dar am ieşit când s-a votat asta. Nu am fost de acord cu condamnarea comunismului. Nu înţeleg de ce era nevoie de asta. Acolo unde eu locuiesc (în Găgăuzia, n.r.), oamenii nu susţin asta”, a declarat atunci Stoianoglo. În 2014, unul dintre ultimele proiecte de lege semnate de Stoianoglo a fost cel privind „sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea R. Moldova de sub ocupația fascistă”. Deși s-a aflat în examinare mai bine de un an, în mai 2015 a fost retras.

Dosarul „Kuliok”. În 2020, Procuratura Generală sub conducerea lui Stoianoglo a refuzat să inițieze un dosar penal în cazul „kuliokului” propus de către Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon. „Eu sunt convins că acolo erau bani. Dar una este ceea ce cred eu și cu totul altceva este să putem dovedi acest lucru. Noi dovezi nu avem” – astfel argumenta Stoianoglo motivul pentru care nu a fost inițiat un dosar pe această cauză. Dosarul „Kuliok” a fost redeschis după suspendarea lui Stoianoglo și se examinează la Curtea Supremă de Justiție.