Denis Vieru a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de judo pentru seniori

Judocanul Denis Vieru a cucerit medalia de bronz în cadrul Campionatului Mondial de judo pentru seniori, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

La ediția din acest an, găzduită de orașul Baku, Azerbaidjan, sportivul nostru i-a învins, în categoria de greutate de până la 66 kg, pe francezul Daikii Bouba, brazilianul Ronald Lima și Nurali Emomali din Tadjikistan.

„În semifinale, Denis Vieru a cedat în fața spaniolului David Garcia Torne, iar în lupta pentru medalia de bronz l-a învins pe Murad Chopanov”, potrivit MEC.

Denis Vieru are în palmares trei medalii de bronz la Campionatele Mondiale, precum și medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. De asemenea, judocanul moldovean a obținut cinci medalii la Campionatele Europene: două de aur și trei de bronz.

Participarea lotului național la Campionatul Mondial de judo a fost posibilă cu sprijinul financiar al MEC.