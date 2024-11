Declarațiile succesorilor unor pacienți care ar fi decedat în urma operațiilor făcute de doctorul Cozub, condamnat la doi ani de închisoare în dosarul de malpraxis

Mariana Spatari, soția polițistului Vitalie Spatari, care ar fi decedat în urma unei operații realizate de medicul urolog Sergiu Cozub, a venit cu mai multe declarații astăzi, 11 noiembrie, în urma unei conferințe de presă cu genericul „Victimele infracțiunilor comise de către medicul Cozub, ascultați și auziți ce spun rudele victimelor”. Și rudele unor alți foști pacienți ai medicului au făcut declarații în cadrul conferinței, afirmând printre altele, că au oferit mită medicul Sergiu Cozub, condamnat la doi ani de închisoare cu executare în urma hotărârii emise de Curtea de Apel Bălți.

„Pe data de 20 septembrie 2019, la ora 09, am discutat cu VItalie, care mi-a comunicat că merge la ecografie și urmează să i se facă o puncție, în urma rezultatelor ecografice. Ulterior, circa 3 ore jumătate nu am putut face legătura cu el. M-am gândit din start că poate i s-a descărcat telefonul sau doarme.

Am decis să o telefonez pe soția medicului Cozub, Daniela Cozub, care era fostă colegă de clasă cu Vitalie, soțul meu, pentru a afla de ce Vitalie nu răspunde la apeluri. Daniela Cozub mi-a comunicat că Vitalie a fost operat și se află în secția de terapie intensivă. Atunci când am întrebat-o ce s-a întâmplat, dânsa mi-a comunicat că Vitalie a fost operat. Aici menționez că soția medicului Cozub știa de operație dar eu, soția pacientului, nici nu am fost informată și nu mi s-a solicitat vreun acord în acest sens. L-am contactat pe Cozub care mi-a spus că Vitalie a fost transferat în secția urologie și totul este bine, să nu-mi fac griji”, a adăugat acesta.