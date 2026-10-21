De la pregătirea militară la Grigoriopol la programele de propagandă la Moscova: copii din regiunea transnistreană, implicați în activitățile structurilor cazace

În perioada 7–13 septembrie 2026, nouă copii și tineri din regiunea transnistreană, membri ai „Oastei Cazacilor de la Marea Neagră”, au participat la Moscova la proiectul internațional „Drumul curajului: de la tradiții la tehnologii”. Programul a urmărit promovarea „memoriei istorice” și familiarizarea participanților cu structurile cazace ruse, implicate în războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, scrie Promo-LEX.

Inițiativa a fost organizată de Rossotrudnichestvo, agenție subordonată Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Aceasta a fost sancționată de Uniunea Europeană în iulie 2022 pentru rolul său în proiectarea influenței hibride a Kremlinului, finanțarea proiectelor de propagandă și diseminarea narațiunilor bazate pe revizionism istoric, inclusiv prin promovarea conceptului de „Lume rusă”.

Participarea la acest proiect face parte dintr-un proces mai amplu de militarizare și îndoctrinare a copiilor din regiune.

„Oastea Cazacilor de la Marea Neagră” își are originile în formațiunile cazace care au luptat de partea Federației Ruse în războiul moldo-rus din 1992.

În prezent, structura paramilitară beneficiază de sprijinul regimului de ocupație pentru desfășurarea activităților militar-patriotice în școli și organizarea taberelor și competițiilor cu profil militar. De exemplu, în perioada 27–31 iulie 2026, la Grigoriopol, peste 50 de copii cu vârste între 10 și 17 ani au participat la competiții militar-sportive organizate de această structură.

Împărțiți în trei „plutoane”, copiii au fost instruiți în utilizarea dronelor, asamblarea și dezasamblarea automatului Kalașnikov, aruncarea grenadelor și tragerea cu arme pneumatice. La activități au participat reprezentanți ai structurilor ilegale de securitate și de grăniceri, precum și ai clubului militar-sportiv „Scânteia”.

Pregătirea militară a fost însoțită de îndoctrinare prin prezentarea războiului moldo-rus din 1992 drept „agresiunea Moldovei împotriva poporului transnistrean”.

„Promo-LEX atrage atenția că participarea copiilor la programe de pretinsă educație patriotică în Federația Rusă îi pune în contact cu organizații implicate în agresiunea militară rusă și îi expune unor narațiuni periculoase, îndreptate inclusiv împotriva intereselor R. Moldova”, se arată în raport.

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