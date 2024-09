Citiți joi în ZdG: Cine stă în spatele mașinăriei fake-urilor, activată împotriva referendumului și 10 ani de la „Frauda Bancară”

În cea de-a 36-a ediție tipărită a Ziarului de Gardă, aflați la rubrica Realitatea cine stă în spatele pliantelor lipite pe străzile din țară, care răspândesc falsuri despre procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, în contextul referendumului din această toamnă. ZdG a identificat comanditarul pliantelor, care a precizat că pentru tipărirea acestora s-au strâns donații de la alți oameni de afaceri, biserici și chiar mănăstiri. Tot în această ediție, la 10 ani de la „Frauda Bancară”, citiți la rubrica Dosar detalii noi despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului.

ZdG a analizat profilul a doi candidați la funcția de președinte al R. Moldova și vă prezintă, la rubrica Prezidențiale 2024, detalii despre averea, controversele și dosarele penale ale candidatului Partidului Nostru, Renato Usatîi, precum și despre eșecurile politice, averea și ordinul Prieteniei de la Putin al candidatului partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev.

„Veniturile și cheltuielile oamenilor sunt, desigur, foarte importante în această situație. Nu pot să spun pe ce m-aș concentra, dar în Albania m-am concentrat să aflu dacă își poate permite un candidat cheltuielile pe care le-a făcut. Dacă o persoană câștigă, să zicem, 10 mii de euro pe an și cheltuie 20 de mii de euro pe an, atunci trebuie să dea explicații. Și dacă se poate explica, iar explicația se bazează pe dovezi, pentru că și acest lucru este foarte important, atunci nu este nimic greșit. Iar dacă nu poate fi explicat, ceva este evident greșit.” Interviul cu Willem Brouwer, membru al Comisiei Vetting, îl puteți găsi la rubrica Exclusiv. Willem Brouwer a vorbit despre experiența sa de observator internațional în cadrul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor din Albania, despre diferențele și asemănările cu vettingul din R. Moldova și despre lecțiile care ar trebui învățate.

Aflați ce reprezintă Necropola de animale din Chișinău, în gestiunea cui se află, dar și ce au făcut instituțiile statului pentru bunăstarea animalelor de pe teritoriul acesteia, la rubrica Reporter Special.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 36-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

Rubricile ediției:

ACTUAL: Soția lui Plahotniuc, învinuită de complicitate la spălare de bani în proporții deosebit de mari, comisă în interesul unei organizații criminale/ Care va fi ordinea de înscriere în buletinul de vot a candidaților la alegerile prezidențiale/ Ce-i de făcut pentru a valorifica dreptul electoral al persoanelor cu nevoi speciale?

OPINII:

Fern Horine, Ambasadoare a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Chișinău: Moldova – un an ca acasă

ALEGERI: CarVertical – violatorii din Moldova și francezul care și-a drogat soția și a lăsat să fie violată de peste 80 de bărbați/ Doi foști premieri, Ion Sturza și Natalia Gavrilița, despre parcursul european al R. Moldova

PREZIDENȚIALE 2024: Candidatul Partidului Nostru la funcția de președinte, milionar în euro: avere, controverse și dosare penale/ În trecut – premier, în prezent – candidat al partidului „Viitorul Moldovei” la prezidențiale: ordinul Prieteniei de la Putin, eșecuri politice și avere

REALITATEA: „S-au strâns donații de la businessmani, biserici și mănăstiri.” Cine stă în spatele maşinăriei fake-urilor, activată împotriva referendumului

DOSAR: 10 ani de la „Frauda Bancară” Detalii despre examinarea dosarului în care sunt vizați oamenii cu cele mai importante funcții în sistemul bancar din perioada furtului miliardului

PROIECT: Promovarea valorilor europene: Evenimentul final al proiectului „EuDialog în Sudul Moldovei”

REPORTER SPECIAL: Cu „Dumnezeu” și cu falsuri la mitingul din Comrat: „Găgăuzia are nevoie de Șor” vs. „Găgăuzia nu are nevoie de Uniunea Europeană”/ „Necropola” banilor publici

EXCLUSIV: „Este important să privim aceste împrumuturi nu ca pe o povară, ci ca pe o oportunitate de a grăbi progresul și dezvoltarea.” Interviu cu Teresa Czerwińska, vicepreședinta BEI/ „Dacă o persoană câștigă 10 mii de euro pe an și cheltuie 20 de mii de euro pe an, atunci trebuie să dea explicații.” Interviu cu Willem Brouwer, membru al Comisiei Vetting

UE pe înțelesul mEU: Europa pentru toți: cum promovează Uniunea Europeană incluziunea persoanelor cu dizabilități?

TRANSPARENȚĂ: Transparența și etica în presa din R. Moldova: o analiză comparativă a TV8.md și Jurnal.md

OAMENI: Sculptorul Tudor Balmuș: „Nu trebuie numaidecât să ai aur ca să creezi o lucrare de valoare. Orice bucățică de lemn poate fi valorizată”