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Carburanții se ieftinesc. Cât costă benzina și motorina marți, 6 octombrie

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Prețurile la carburanți scad în R. Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru marți, 6 octombrie, noi prețuri maxime de comercializare pentru benzina COR 95 și motorina standard.

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Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se ieftinește cu 3 de bani și va putea fi comercializată cu cel mult 34,24 lei/litru.

O scădere mai mare este înregistrată în cazul motorinei. Aceasta se ieftinește cu 31 de bani, ajungând la un preț maxim de 35,58 lei/litru.

Sursa: anre.md

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