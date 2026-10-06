Carburanții se ieftinesc. Cât costă benzina și motorina marți, 6 octombrie

Prețurile la carburanți scad în R. Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru marți, 6 octombrie, noi prețuri maxime de comercializare pentru benzina COR 95 și motorina standard.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se ieftinește cu 3 de bani și va putea fi comercializată cu cel mult 34,24 lei/litru.

O scădere mai mare este înregistrată în cazul motorinei. Aceasta se ieftinește cu 31 de bani, ajungând la un preț maxim de 35,58 lei/litru.