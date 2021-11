Alegeri Bălți: Cine sunt și ce averi declară pretendenții la funcția de primar al capitalei de nord a țării

Alegerile pentru funcția de primar al municipiului Bălți vor avea loc pe 21 noiembrie, după ce Renato Usatîi a demisionat din funcția de primar, supărat pe rezultatul alegerilor parlamentare anticipate, unde a fost votat doar de 10 mii de bălțeni. Astfel, pentru funcția de edil de Bălți luptă 11 candidați, în mare parte, membri de partide.

Ziarul de Gardă a analizat biografia și averea candidaților și vă prezintă profilul concurenților.

Boris Marcoci, candidatul Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), este inginer constructor de meserie și gestionează compania de construcții „Marsharcon”, fondată în Bălți. Marcoci este președintele Organizației Teritoriale PAS din Bălți. Marcoci a candidat, în 2019, la funcția de primar al orașului Bălți din partea Blocului ACUM. Este consilier municipal în Bălți din partea PAS, iar anterior a deținut acest statut din partea PLDM, candidând și din partea acestui partid la funcția de primar de Bălți, fără rezultate notabile. Un site local a scris în timpul campaniei electorale că Marcoci a colaborat anterior și cu PDM-ul condus de Vladimir Plahotniuc, înainte de a adera la PAS. Aceeași sursă a publicat imagini video cu Marcoci la volanul unui automobil de lux, Mercedes GLE, fabricat în 2019, mașină care nu se regăsește în declarația de avere depusă de proaspătul deputat la CEC, la înregistrarea în cursa electorală. În acel document, Boris Marcoci a indicat doar un singur automobil, Toyota RAV 4, fabricat în 2009 și cumpărat în 2011.

În declarație el a mai indicatul faptul că, în ultimii doi ani, de la compania „Marsharcon” a avut venituri salariale oficiale de aproape jumătate de milion de lei. Împreună cu soția, de la această companie familia Marcoci a obținut și dividende în sumă totală de 1,4 milioane de lei. Familia proaspătului deputat a avut venituri și de la alte firme în ultimii doi ani: „Agrofermplus” și „ImexAgro” și deține aproape 3 hectare de terenuri agricole, 2 case de locuit cu terenuri aferente și un apartament de 48 de metri pătrați, cumpărat în 2014.

Compania „Marsharcon” este deținută de soții Boris și Elena Marcoci, fiind fondată încă în anul 2000. Familia Marcoci a deschis o companie cu denumire similară și în România, în orașul Bacău. Firma din R. Moldova a avut în 2019, conform informațiilor publice, venituri din vânzări în sumă de 43,76 de milioane de lei și un profit de 2,63 de milioane de lei. În 2013, compania a fondat, la rându-i, o altă firmă, specializată în comerț: „Parc Industrial Marsharcon”.



Firma familiei deputatul PAS „Marsharcon” SRL este o abonată la banii publici, câștigând, începând cu anul 2013 și până în iunie 2021 contracte în valoare de aproximativ 36 de milioane de lei. Cel mai mare contract, conform datelor publicate pe portalul Agenției Achiziții Publice, a fost obținut în mai 2020 de la Primăria Bălți – 12,7 milioane de lei pentru „reparația capitală a carosabilului din str. Conev”. Majoritatea contractelor publice ale companiei au fost semnate cu Primăria mun. Bălți.

Ion Straciuc, candidatul Partidului „Acasă Contruim Europa” (PACE) , este jurist de profesie, dar a activat mai mulți ani în domeniul construcțiilor. În ultimii ani, Straciuc a fost acționat în judecată de mai multe ori, pentru neachitarea unor datorii. În februarie 2018, a fost obligat de instanță să achite unei firme de construcții o datorie de peste 122 de mii de lei, iar într-un alt proces, care a durat trei ani, acesta a fost obligat să restituie o datorie de 9,3 mii de euro. S-a judecat și cu o firmă specializată în lăcătușerie și apeducte, pentru o datorie de peste 106 mii de lei. Dosarul a ajuns până la CSJ, de unde a fost trimis spre rejudecare în instanța de apel. Aici procesul a fost încetat, în urma împăcării părţilor. Straciuc nu raportează niciun venit pentru ultimii doi ani. Deține două terenuri extravilane și două case de locuit – de 54 de mii de lei și, respectiv, de 65 de mii de lei.

Maxim Burduja este candidatul Partidul Unității Naționale (PUN). Pretententul este om de afaceri și activist civic. Burduja gestionează din 2017 compania „Eco Inteligent”, care activează în domeniul construcțiilor și producției de materiale de construcție. În prezent, este mebru al Comisiei pentru elaborarea unui Plan Local de Acțiune pentru Protecția Mediului în Cadrul Primăriei.

În declarația sa de avere și interese personale, Burduja indică că, în ultimii doi ani, a avut un venit total de circa 272 de mii de lei. Candidatul are în proprietate un apartament cu suprafața de 14,9 metri pătrați și două case de locuit de 99,2 și 38,8 metri pătrați. Totodată, deține 1/3 dintr-o casă cu suprafața de 113,5 metri pătrați, o anexă de 25,2 metri pătrați și o cotă-parte dintr-o altă anexă de 56,4 metri pătrați. În garajul concurentului electoral se regăsesc două automobile: Volkswagen Caravele din anul 2009, pentru care indică prețul de 90 mii de lei și un Volkswagen Transporter din 2001, obținut în 2021, cu valoare indicată de 2010 lei. Burduja mai are în proprietate două terenuri intravilane și cote părți din alte două.

Alexandr Nesterovschi, candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), a fost deputat socialist în legislativul precedent. S-a implicat în politică alături de PCRM, la Bălți, dar în 2011 a părăsit partidul, spunând că „vrem să construim un partid fără păpuşari”. Imediat a aderat la PSRM, iar în ultimii ani a fost printre cei mai devotați sponsori ai formațiunii, donând peste 250 de mii de lei.

Foto: Unimedia

În decembrie 2020, ANI a constatat că Nesterovschi a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, exercitând simultan funcția de administrator de firmă și cea de deputat în Parlament. Sergiu Popa, inspectorul de integritate care a examinat cazul, a dispus ca, după ce actul de constatare va rămâne în vigoare, în termen de 15 zile, alesului poporului să-i fie retras mandatul. Totodată, acesta a fost decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau una de demnitate publică pe o perioadă de trei ani. Decizia a fost luată după ce inspectorul a probat faptul că Nesterovschi a semnat mai multe documente în favoarea firmei, „Fama Glamosa” SRL, companie în care deținea funcția de administrator, în timp ce făcea legi în Parlament și în care deține o cotă de 50%. Alexandr Nesterovschi a atacat în instanță actul emis de ANI.

În declarația de avere pe proprie răspundere depusă la CEC, Nesterovshi a indicat venituri de aproape 700 de mii de lei. Candidatul declară un automobil Ford fabricat în 2011 și nicio locuință proprie.

Ivan Tulburi este candidatul înaintat de Partidul Liberal (PL) la funcția de primar al mun. Bălți. Tulburi este jurist la SA „CET-Nord” și liderul tinerilor în cadrul organizației teritoriale a PL. Din 2021 este fondatorul și administratorul companiei „Tulburi-Service”.

Potrivit declarației de avere și interese personale, în ultimii doi ani, candidatul a câștigat de la SA „CET-Nord” 120 de mii de lei, alte 10 de mii de lei i-a obținut din vânzarea unui automobil Skoda. Tulburi deține trei terenuri, dintre care unul de 8 ari și două de câte un ar, precum și două apartamente cu o suprafață de 63,8 m.p. și 36,7 m.p., dar și o casă de locuit de 122 m.p. Candidatul conduce un automobil Mercedes-Benz din 2008 în valoare de 10 mii de lei. Datoriile candidatului ajung la 100 mii lei, după ce a contractat un credit în 2021.

Nicolai Grigorișin a fost înregistrat în cursa pentru funcția de primar la Bălți ca și candidat independent. În ultimii ani a fost viceprimarul mun. Bălți, iar după retragerea lui Renato Usatîi din fruntea primăriei, acesta a asigurat interimatul funcției de primar.

Sursa foto: nordnews.md

Grigorișin a apărut pe scena politică din Republica Moldova odată cu Renato Usatîi. Tot atunci, Grigorișin a devenit șeful filialei Partidului Nostru la Bălți, iar soția sa Natalia a candidat la funcția de deputat la parlamentarele din 2014, fiind a 10-a pe listă.

Nicolai Grigorișin era în 2015 unul dintre cei mai săraci candidați la postul de consilier în Consiliul Municipal Bălți. Oficial, acesta nu deținea nimic și nu avea nici un fel de venit legal. Potrivit declarațiilor de avere, venitul familiei Grigorișin era de aproape două mii de lei pe lună, banii câștigați din afaceri de soția actualului consilier, scria anticorupție.md.

La un an după alegeri, Grigorișin arată în declarații ca un veritabil baron local: e manager al unei companii din Ucraina, care controlează o pensiune pe litoralul ucrainean; este fondatorul clubului de fotbal FC Zaria din Bălți; are două automobile și ceasuri în valoare peste 600 mii de lei.

Pensiunea se numește „Avtomobilist” și aparține firmei Nikdal SRL (în original Никдал – n.r.), a cărei director este Grigorișin.

Pe 11 ianuarie 2017, la o conferință de presă, consilierul a recunoscut că a avut afaceri în Ucraina, însă a fost nevoit să le vândă în 2015. Acesta susținea că serviciile secrete moldovenești vor fi avertizate de omologii săi ucraineni precum că el ar fi antrenat pe teritoriul pensiunii luptători pentru conflictul din Donbass.

Actualmente, Grigorișin susține că nu are nici o legătură cu firma, deși e în continuare administratorul ei și primește remunerare.

Familia are în proprietate trei terenuri intravilane: unul, cu suprafața de 0,0342 ha, achiziționat în anul 2006, iar alte două — de 0,4 hа și 0,2 hа — în 2015. Pentru ultimile două nu este indicată valoarea. Familia mai are un obiectiv comercial de 475 metri pătrați, pentru care indică un preț circa 2 milioane de lei. Nicolai Grigorișin a mai indicat că deține două automobile: un Mercedes, fabricat în 1983, pentru care indică valoarea de 2030 lei, și un Chevrolet Blazer din 1995, care ar costa circa 64,4 mii de lei. Totodată, candidatul declară alte trei automobile pe care le are în folosință, dar nu le are în proprietate: un Mercedes din 2012, Land Cruiser 200 din 2019 și Skoda Octavia din 2015. Grigorișin mai declară două ceasuri scumpe: unul costă peste 500 mii de lei, altul – în jur de 100 mii de lei. Ceasurile i-au fost dăruite în anii 1999 și 2012. Este indicată doar marca ceasului mai nou – un Breguet. Candidatul a declară economii în valoare de $20 mii și 50 mii de lei, dar și obligațiuni pentru un credit de 884 mii de lei.

Nicolae Chiriliuc este candidatul Partidului „Patrioții Moldovei” la funcția de primar al orașului Bălți. În ultimii doi ani, pretendentul a încasat venituri de circa 94 de mii de lei de la compania „Motip-Color”.

Familia Chiriliuc locuiește într-o casă cu o suprafață de 166,1 metri pătrați, obținută în 2015. Aceasta are în proprietate din 2013 un spațiu comercial de 2000,02 metri pătrați care valorează circa 12 milioare de UAH, dar și o construcție de cult, dobândită în 2001, cu suprafață 69,7 metri pătrați. Candidatul declară și două automobile: un Mercedes GL 350 CDI, fabricat în 2014, dobândit în același an, și un Mercedes Benz ML 350, fabricat și dobândit în 2015.

Fiodor Ghelici este candidatul Partidului Oamenilor Muncii la funcția de primar de Bălți. Numele pretendentului figurează în mai multe cauze penale sau litigii financiare.

Numele lui Fiodor Ghelici figurează într-un dosar penal privind traficul de ființe umane, printre care și minori. La 11 octombrie 2013, acesta a fost arestat pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi membru al unei grupări criminale care ar fi racolat persoane din R. Moldova şi care, ulterior, ajungeau în Rusia, unde ar fi fost obligate să cerșească sub pretextul că adună fonduri pentru copii bolnavi de scolioză. Pe parcursul a opt ani, dosarul „a colindat” mai multe instanțe de judecată, dar nu are încă o finalitate, fiind spre examinare în prima instanță.

Numele acestuia a figurat în alte două cauze penale. În una dintre acestea a fost învinuit de escrocherie, însă la 22 mai 2019 a fost achitat, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. În cel de-al doilea dosar penal, alături de soția sa, Valentina Ghelici, și încă o persoană, Ghelici a fost învinuit de evaziune fiscală. Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 30 ianuarie 2020, procesul penal a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție. Totodată, cei trei au fost obligați să achite în mod solidar în beneficiul statului suma de 577 de mii de lei cu titlu de prejudiciu cauzat prin infracțiune. Ambele dosare au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel.

Numele lui Fiodor Ghelici figurează în alte zeci de dosare civile și contravenționale aflate astăzi pe rolul instanțelor de judecată, unele dintre ele fiind litigii cu caracter financiar. În anii 2016-2020, în urma unui litigiu cu Moldova-Agroindbank, instituția financiară a obținut dreptul să vândă mai multe bunuri imobile din s. Bălțata, r-nul Criuleni, înregistrate pe numele lui Fiodor Ghelici. În 2020, bunurile au fost înstrăinate. Și pe un apartament de 51,4 m.p. amplasat pe str. Alba Iulia din Chișinău, înregistrat pe numele soților Ghelici, nu mai puțin de trei executori judecătorești au aplicat sechestre.

Deși informațiile nu se regăsesc în declarația sa de avere depusă la CEC, familia lui Fiodor Ghelici este fondatoare sau administrează mai multe companii active în R. Moldova: „Transghelici” SRL, „Ovesan” SRL, „Prodalliance” SRL sau „Vetuga-Zemif” SRL. Ghelici este cunoscut în societate pentru conferințele sale de presă în care acuză diverși funcționari publici de implicare în acte de corupție. A candidat independent la funcția de deputat în 2005, dar a acumulat doar 0,07% din voturi. În 2019 a încercat, din nou, să se înregistreze în cursa electorală, dar fără succes. A ocupat anterior și funcția de președinte al Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului societății civile pe lângă președintele R. Moldova, Igor Dodon.

Ghelici este liderul asociației obștești „Moldova Mea”, despre care ZdG a scris recent că este implicată într-un proces dubios și plin de intransparență de colectare a fondurile pentru familii nevoiașe.

Daria Fiodorova, candidata înaintată de Partidul „Ai Noștri”, activează în domeniul mass-media. Potrivit declarației de avere și interese personale, Fiodorova locuiește într-un apartament cu o suprafață de 49,2 metri pătrați, obținut în 2017, cu o valoare indicată de circa 212 mii de lei. Pretendenta conduce un automobil de model Opel Meriva, fabricat în 2010 și dobândit în 2018, pentru care indică prețul de doar 5 mii de lei. Totodată, candidata gestionează compania „Topland Company”, care are ca domeniu de activitate „coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare”.

Marina Tauber, candidata Partidului ȘOR, este vicepreședinta formațiunii politice și actuală deputată. Ziarul de Gardă a scris anterior că înainte de a accede în legislativ, Tauber a exercitat, timp de aproape un an, funcția de primară a comunei Jora de Mijloc. Până în 2016, înainte de a se lansa în politică, a fost timp de șase ani, președinta Federației de Tenis din Moldova. Fosta colegă de școală a lui Ilan Șor figurează în ambele rapoarte Kroll privind furtul miliardului de la cele trei bănci. Potrivit raportului, Tauber, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Ilan Șor.

Marina Tauber a rămas fără imunitate parlamentară în 2019, fiind cercetată pentru că ar fi „favorizat fraudarea sistemului bancar”. Tauber a fost reținută, dar un an mai târziu, a fost scoasă de sub urmărire penală, pe motiv că faptele nu ar întruni elementele infracțiunilor imputate.

În 2020, averea candidatei a constituit pretext pentru două demersuri, în adresa ANI și PG. Atunci, autoarea demersului, deputata socialistă, Marina Radvan, preciza că datele din declarațiile de avere ale Marinei Tauber trezesc nedumeriri, făcând trimitere la accesoriile de lux etalate de parlamentară. Controlul nu are încă o finalitate.

În ultimii doi ani, potrivit declarației depuse la CEC, Tauber a avut venituri oficiale de aproximativ 550 de mii de lei. Candidata deține în proprietate un apartament moștenit în 2007 și estimat la 496 mii de lei. Totodată, Tauber mai indică că, din 2020, închiriază un alt bun imobil de circa 119 m.p., estimat la 241 de mii de lei. Aceasta conduce un Volkswagen Passat, fabricat în 2018 și dobândit în 2019, a cărui valoare este de circa 327 de mii de lei.

Tauber declară că, în ultimii doi ani, a primit, în total, la ziua sa circa 670 de mii de lei, dar și cadouri scumpe. Totodată, Marina Tauber are datorii de circa 1,7 milioane de lei față de mama vitregă a lui Ilan Șor, Ilona Șor.

Vladimir Dachi, candidatul Partidului Politic „Noi”, afirmă, în documentele depuse la CEC, că este antreprenor în Federația Rusă, doar că în declarația de avere depusă la înregistrarea în cursa electorală a indicat venituri zero pentru ultimii doi ani. El nu a declarat nici casă și nici mașină.

Vladimir Dachi împreună cu unii candidați ai partidului la scrutinul din 11 iulie. În stânga sa este fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat la închisoare cu executare în România

Partidul pe care îl reprezintă are adresa juridică într-un apartament cu o suprafață de 127 de metri pătrați din str. Bernardazzi 79, înregistrat din 2019 pe numele lui Vladimir Dachi. Locuința nu a fost indicată de Dachi în declarația depusă la CEC.