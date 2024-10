Afiliată lui Șor, directoarea unui gimnaziu a organizat evenimentul de prezentare a candidaturii Nataliei Morari? „Eu am fost așa, s-o văd, s-o ascult”

Pe data de 6 octombrie, în incinta Casei de Cultură din localitatea Brăviceni, raionul Orhei, a fost prezentată candidatura fostei jurnaliste Natalia Morari la alegerile prezidențiale dn 20 octombrie. Potrivit surselor ZdG, de organizarea evenimentului s-a ocupat Eugenia Băleanu, directoarea gimnaziului din localitate. Băleanu a fost președinta organizației teritoriale Brăviceni a Partidului Șor, declarat neconstituțional. În vara acestui an, Băleanu, conform surselor ZdG, a fost documentată de organele de drept după ce a adus bani din Federația Rusă, într-o schemă pusă la cale de oamenii lui Șor.

Contactată de ZdG, Eugenia Băleanu a negat că s-ar fi ocupat de organizarea evenimentului în favoarea candidatei Natalia Morari. Ea apare în mai multe imagini de la eveniment, inclusiv într-o fotografie alături de Morari în timp ce ține un ziar în mână.

„Eu am fost așa, s-o văd, s-o ascult. (…) Chiar nu am organizat nimic pentru că eu fac parte din instituția de învățământ unde noi am fost preîntâmpinați că nu avem dreptul să ne implicăm”, a precizat Eugenia Băleanu.