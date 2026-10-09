Film documentar premiat internațional, proiectat în mediul rural

Pe 14 octombrie, la 17:00, la Casa de Cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni, va avea loc proiecția filmului documentar moldovenesc „Alegerea doamnei Crăciun” (Electing Ms Santa), urmată de o discuție publică. La eveniment sunt invitați locuitorii din Zubrești și din localitățile din apropiere, precum și toți cei interesați de film și de temele abordate.

Filmul spune povestea Elenei, o femeie dintr-un sat din Moldova, implicată activ în viața comunității. Ea organizează activități pentru copii, sprijină persoane aflate în situații vulnerabile și, în fiecare an, devine Moș Crăciun pentru cei mici. În același timp, Elena încearcă să-și urmeze propriile aspirații și să-și găsească un drum dincolo de rolurile pe care comunitatea și societatea le atribuie tradițional femeilor.

Realizat pe parcursul a șapte ani, filmul urmărește povestea Elenei într-o perioadă de transformare personală și pune în discuție teme precum implicarea în comunitate, alegerile personale și rolul femeilor în viața locală.

„Electing Ms Santa” a fost prezentat la mai multe festivaluri internaționale și a obținut mai multe distincții, inclusiv Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival.

Proiecția de la Zubrești face parte din proiectul „Voices of Change: Civic Dialogues Through Film”, implementat de Asociația Obștească Primăria Mea. Inițiativa aduce filme documentare în comunități din diferite regiuni ale țării și creează spații pentru discuții despre implicare civică, egalitate, participare și viața comunității.

După proiecție, protagonista filmului, Elena, membri ai echipei de producție și reprezentante ale comunității vor participa la o discuție cu publicul despre povestea filmului, experiențele femeilor și rolul acestora în viața locală.

Accesul este gratuit.

Proiecția este organizată în cadrul proiectului „Voices of Change: Civic Dialogues Through Film”, implementat de AO Primăria Mea în cadrul proiectului regional „Democracy in Eastern Partnership – DEAP”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ERIM. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a AO Primăria Mea și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.