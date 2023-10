GHID Cum aflăm cine sunt proprietarii de terenuri și clădiri în R. Moldova

Multe investigații cu impact au avut la bază dezvăluiri despre proprietarii unor bunuri imobile. Asemenea anchete jurnalistice pot scoate în vileag, pe lângă averile nedeclarate ale unor funcționari, acte de corupție, spălare de bani sau conflicte de interese. Dar, nu este tocmai ușor să afli cine este proprietarul unui teren sau al unei construcții în R. Moldova. Vedeți mai jos cum jurnaliștii din R. Moldova pot identifica proprietarii de terenuri și construcții.

Baza de date a ASP: cum găsim detalii despre un bun imobil

Oficial, există o singură posibilitate de a afla informații despre un teren sau o construcție înregistrată pe teritoriul R. Moldova. Pentru asta trebuie să accesăm site-ul Agenției Servicii Publice (ASP). De acolo, facem click pe „servicii”, iar ulterior selectăm compartimentul „bunuri imobile”.

La rubrica e-cadastru avem două opțiuni: a) putem accesa direct banca centrală de date, serviciu disponibil în baza unui contract cu ASP și a unei plăți lunare, în funcție de numărul de accesări sau b) putem accesa categoria „date deschise” din Registrul Bunurilor Imobile. Aici, informaţiile pot fi accesate după straturi grafice sau prin opţiunea „căutare universală/după adresă”. După ce am identificat obiectul în baza unei adrese exacte sau a unui număr cadastral, acesta poate fi vizualizat pe o hartă interactivă în dreptul paginii.

Sistemul gratuit oferă informaţii complexe despre un bun imobil: numărul cadastral, adresa, modul de folosință, tipul de proprietate, suprafața exactă, valoarea estimată a bunului (care de obicei este de câteva ori mai mică decât cea de piață), numărul tranzacțiilor la care a fost supus acel bun, dacă există notări sau interdicții.

Așa arată baza de dată gratuită a serviciului cadastral. Poți selecta o clădire sau un teren și poți afla date despre suprafața bunului, modul de proprietate, dar și numărul cadastral

Modulul public (gratuit) NU oferă posibilitatea de a afla numele proprietarului unui teren. Pentru a avea acces la numele proprietarilor, e necesară semnarea unui contract cu ASP și achitarea unei taxe lunare care asigură un număr fix de accesări. După ce semnăm contractul, vom primi o parolă de acces la baza de date cu plată, pe care o vom putea accesa în regim on-line.

După ce ne logăm cu nume de utilizator și parolă, vom putea accesa banca centrală de date. Acolo, având un număr cadastral sau o adresă exactă, vom putea afla cine este proprietarul unui bun imobil. Atenție – baza de date disponibilă acum nu oferă posibilitatea de a căuta proprietățile deținute de o persoană doar în baza numelui sau al IDNP-ului. Este esențial să cunoaștem un număr cadastral sau o adresă a bunului, proprietarul căruia vrei să-l afli.

Așa arată baza de date cu plată, unde poți afla detalii despre proprietarii unui bun imobi, istoricul acestuia, dar și dacă pe el există aplicate interdicții

Un alt punct important care trebuie reținut e că accesul la baza de date cu plată implică responsabilități legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale proprietarului sau ale foștilor proprietari ai bunului imobil. Deci, vei fi avertizat în legătură cu acest fapt și înainte de a scoate informația, va trebui să menționezi scopul și temeiul accesării datelor cu caracter personal. Informația însă poate fi extrasă și fără a bifa aceste aspecte, alegând opțiunea „de exclus din raport datele cu caracter personal”. În acest caz însă, informația extrasă va conține doar numele, prenumele și patronimicul persoanelor care sunt sau au fost proprietari ai acelui bun imobil, fără alte date, cum ar fi IDNP-ul sau data și anul nașterii.

Regulile de căutare în baza de date cu plată sunt aceleași ca și pentru baza de date gratuită. Pentru a vedea istoricul tranzacțiilor cu un bun imobil trebuie să bifezi „Registrul total” înainte de a accesa documentul. „Registrul total” prezintă situația la zi a imobilului, dar și istoricul tranzacțiilor, adică arată cine au fost vechii proprietari și cum au intrat ei în posesia bunului. „Registrul activ” prezintă doar situația la zi a imobilului, fără numele vechilor proprietari, iar capitolul „Evaluare” prezintă o descriere tehnică detaliată a bunului imobil și prețul lui cadastral. Puteți salva documentul în format PDF.

NU este posibil de aflat informații despre terenurile și proprietarii lor din regiunea transnistreană a R. Moldova.

Un ghid detaliat privind accesarea acestei baze de date, elaborat de ASP, găsiți aici.

Investigații de impact, facilitate de accesul la banca centrală de date a ASP

Accesul la baza de date a ASP a facilitat în ultimii ani apariția unor investigații de impact. De exemplu, în 2021, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au aflat, după verificarea unor terenuri, care este compania ce a ridicat construcții de beton armat în Pădurea Durlești, situată la doi pași de Chișinău, chiar dacă în păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile. După publicarea investigației, construcțiile din beton au fost demontate din pădure.

Tot în acel an, folosind același instrument, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au aflat că sediul închiriat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aparține unui om de afaceri vizat în dosare penale și acuzat anterior pentru legăturile sale cu lumea criminală. De asemenea, au aflat că proprietarii unor construcții neautorizate de pe râul Nistru erau, de fapt, cumnatul și prietenii președintelui de atunci al R. Moldova, Igor Dodon.

Același instrument, folosit de jurnaliștii de la Rise Moldova, i-a ajutat pe aceștia să afle cum peste trei hectare de teren din orașul Hîncești au fost înstrăinate pe bani mărunți. În rezultat – un nou cartier select și o afacere pe hârtie ajunsă în proprietatea unei companii fondate de un consilier raional. Verificând terenurile, jurnaliștii au aflat și cine a construit ulterior pe acele terenuri case private. Tot așa, jurnaliștii de la Rise Moldova au aflat cine sunt judecătorii care au beneficiat de apartamente la preț preferențial într-un bloc nou construit pentru magistrați, asta deși autoritățile refuzau să facă publice numele beneficiarilor.

Și jurnaliștii de la Cu Sens, folosindu-se de acest instrument în 2021, au aflat cine sunt proprietarii de terenuri pe traseul M1 (drum care face parte din centura Capitalei și care urmează să fie renovat și lărgit până la patru benzi de circulație) care nu au ținut cont de restricțiile impuse de stat și au ridicat schelete de beton pe marginea drumului.

Cum jurnaliștii au localizat casa unui deputat cu ajutorul unor fotografii de pe Facebook

Cea mai mare provocare a unui jurnalist însă este de a găsi adresa sau numărul cadastral al unui bun imobil care aparține persoanei pe care o documentează. Ce faci în asemenea caz? Cum găsești adresa sau numărul cadastral? Cauți orice detalii care te-ar putea ajuta. Verifici în toate declarațiile de avere disponibile pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI). Nu este exclus că în cele mai vechi declarații de avere funcționarul respectiv a lăsat urme care ar putea să te ajute.

De asemenea, poți căuta informații despre acea persoană pe portalul instanțelor de judecată. Nu este exclus că vei găsi procese contravenționale sau chiar litigii ce vizează bunurile imobile ale persoanei pe care tu o investighezi. Caută să vezi în bazele de date deschise dacă persoana a avut sau are firme. Adesea, aceste companii au fost sau sunt înregistrate în bunuri imobile care aparțin sau au aparținut ei sau familiei sale. Și nu în ultimul rând, verifică toate informațiile disponibile despre acea persoană în mediul online. Acolo ai putea găsi fotografii care te vor ajuta să-ți atingi scopul.

Așa, de exemplu, au făcut jurnaliștii de la Ziarul de Gardă în 2020, când au aflat unde locuia deputatul Bogdan Țîrdea. În declarațiile de avere, acesta indica faptul că își cumpărase o casă, deși în anii precedenți raportase venituri lunare modeste. Jurnaliștii i-au găsit casa, ajutați chiar de către deputat sau mai bine zis, de faptul că acesta publicase anterior două poze pe facebook. Jurnaliștii au salvat fotografiile, iar pasul a fost unul important, pentru că peste câteva zile deputatul le-a șters.

Fotografia publicată pe Facebook de către Bogdat Țîrdea care a permis localizarea casei lui

Indicele care i-a ajutat să localizeze imobilul a fost un banner roșu de pe casa vecină pe care era indicat un număr de telefon, din care însă nu se vedeau toate cifrele. Se vedea doar 068 222 xx3. Jurnaliștii au intuit că astfel de bannere roșii sunt folosite de o anumită agenție imobiliară și s-au gândit că imobilul se vindea prin intermediul acelei agenții. După ce au analizat toate anunțurile imobiliare de pe site-ul agenției, au reușit într-un final să găsească anunțul cu pricina, iar ulterior, au localizat casa deputatului. Mai multe detalii despre procesul de investigație vedeți aici.

Alte informații relevante

Informații despre bunurile imobile, în special despre terenuri, pot fi accesate și pe site-urile autorităților publice locale. De exemplu, pe site-ul Primăriei mun. Chișinău putem găsi decizii ale Consiliului Municipal Chișinău care se referă la atribuirea în arendă sau proprietate a terenurilor din capitală. Aceleași decizii pot fi găsite și pe site-ul actelocale.gov.md, care conține date despre toate actele emise de autoritățile publice locale din R. Moldova. Totodată, pe site-ul Primăriei Chișinău pot fi găsite certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru terenurile amplasate în orașul Chișinău. Informații similare pot fi găsite și pe site-urile altor primării din țară: Bălți, Ungheni sau Cahul.

Datele de la Cadastru pot ajuta nu doar pentru a afla informații despre proprietarii unui bun imobil, dar și pentru a vedea dacă acesta este gajat sau pus sub sechestru în vreo cauză penală. Așa, de exemplu, jurnaliștii de la Rise Moldova au aflat că hotelul Nobil, care aparținea unei companii afiliate lui Vladimir Plahotniuc, dar și alte proprietăți ale acestuia, au fost puse sub sechestru de către procurori. La Cadastru, informațiile despre sechestre figurează la finalul documentului. Acolo este indicată dată când terenul sau construcția au fost puse sub sechestru, cine a dispus asta, dar și instituția care gestionează cauza penală în care bunul a fost sechestrat.