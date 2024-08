VIDEO Preoți, în drum spre Moscova, surprinși în aeroport. Reacțiile fețelor bisericești și ale primarilor din localitățile în care slujesc, între: „Care ar fi problema?” și „Dacă pleacă după bani de la Șor, nu-i normal”

Mai mulți preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei au fost surprinși de Ziarul de Gardă în Aeroportul Internațional Chișinău, în dimineața zilei de marți, 20 august. Întrebați care este destinația și scopul deplasării lor, fețele bisericești nu au dorit să răspundă. ZdG a constatat că biletele pentru preoții din R. Moldova au fost procurate prin intermediul unei companii de turism din Rusia și au fost achitate în numerar.



Presa de la Chișinău a scris că mai multe grupuri de preoți de la Mitropolia Moldovei ar face „pelerinaje” la Moscova, plătite de oligarhul Ilan Șor, și că fețele bisericești ar primi și carduri MIR, pe care ar urma să primească bani de la acesta. Acest fapt a fost negat de unii dintre preoții cu care am discutat.

Printre preoții surprinși de ZdG în aeroport este și Iulian Rață, protopop de Orhei. Dacă celelalte fețe bisericești erau în civil, Iulian Rață era în straie preoțești. Solicitat de Ziarul de Gardă la telefon, protopopul de Orhei, Iulian Rață, nu a dorit să spună încotro s-a pornit și nici care este scopul deplasării lui.

Iu. Rață: Cu ce ocazie mă întrebați? Eu ce, vă întreb pe dumneavoastră unde vă duceți?

ZdG: Deplasările preoților sunt coordonate cu conducerea Mitropoliei?

Iu. Rață: Dar eu de unde să știu?

ZdG: Dumneavoastră ați coordonat cu conducerea Mitropoliei?

Iu. Rață: Ce să coordonez?

ZdG: Această deplasare pe care o aveți astăzi.

Iu. Rață: Dar eu v-am spus că mă deplasez undeva?

ZdG: Noi v-am văzut în aeroport.

Iu. Rață: Când m-ați văzut în aeroport?

ZdG: Noi v-am văzut azi dimineață în aeroport. Avem imagini cu dumneavoastră.

Iu. Rață: Când m-ați văzut la aeroport?

ZdG: Azi dimineață, la ora 5.

Iu. Rață: Dar dumneavoastră la ora 5 de ce nu dormeați acasă?

ZdG: Dar dumneavoastră de ce nu dormeați acasă?

Iu. Rață: De ce ați anunțat vânătoare de preoți? Sau vă aduce plăcere să parafiniți imaginea unuia sau celuilalt? Cam care ar fi problema Ziarului de Gardă dacă unii preoți se duc la Moscova? Care e problema? N-au voie să se închine Sfântului Serafim de Sarov, Sfântului Serghii de la Radonej, Cuvioasei Fericite Maicei Matroana? Nu putem să ne întâlnim cu sfinții noștri? E o problemă dacă mă întâlnesc cu Sfântul Serghii?

ZdG: Deci, acolo vă duceți acum?

Iu. Rață: Nu, eu vă întreb. Eu nu v-am dat un răspuns că mă duc, că nu mă duc. Eu doar v-am întrebat. E o problemă dacă preoții merg într-un pelerinaj? (…) Cu Ilan Șor, personal, cel mai probabil că nu am dat mâna niciodată în viață și nu l-am văzut decât la televizor. În rest, cel mai probabil, eu nu-mi aduc aminte să mă fi întâlnit vreodată cu Ilan Șor.

Printre preoții surprinși de ZdG la aeroport este și Vitalie Cioruța, paroh în satul Țarigrad, raionul Drochia.

Solicitat de ZdG, el nu a dorit să ofere niciun răspuns la întrebarea dacă a zburat la Moscova în dimineața zilei de marți, 20 august și care e scopul deplasării lui.

Primarul satului Țarigrad, raionul Drochia, Sergiu Rusu, a declarat pentru Ziarul de gardă că preotul Vitalie Cioruța l-a anunțat că se duce la Moscova.

„Eu cunosc că dumnealui e plecat, fiindcă am discutat cu dumnealui. Care e scopul vizitei și detaliile nu le cunosc. Soția dumnealui, doamna Ludmila, e angajată la bibliotecă la noi și dumneai a scris o cerere să-i dau patru zile din cont propriu, că are nevoie să plece. Știu că pleacă și că pleacă la Moscova, dar care e scopul și cu cine se mai duce chiar nu cunosc. Poate ceva se mai spune și se vehiculează, dar eu nu cred până nu văd o dovadă. Nu pot să-l acuz că-i implicat în ceva, dar nici nu pot să spun că nu-i implicat. Nu cunosc. (…)

Și dacă s-ar întâlni cu Șor sau s-ar întâlni cu Putin, cred că sunt organele speciale. Are cine se ocupa de întrebarea dată. Eu nu cred că ar trebui nici să mă dau cu părerea. O să fie vinovat – o să răspundă. O să fie corect – bravo lui. Cred că ar trebui ca biserica să fie biserică, iar politica – politică. Dar dacă s-a implica, a răspunde”, a spus primarul.

În imagini surprinse de TVR Moldova, apare și un alt preot – Valeriu Bumbac, din satul Vertiujeni, raionul Florești. El ținea în mână o pungă neagră, asemănătoare cu renumita pungă neagră din dosarul „Kuliok”, în care este vizat Igor Dodon, fostul președinte al R. Moldova, pentru că ar fi luat bani de la oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Solicitat de ZdG, preotul nu a dorit să vorbească. „O zi bună, la revedere!”, așa a reacționat preotul atunci când ne-am prezentat că suntem de la Ziarul de Gardă.

Primarul satului Vertiujeni, Ion Scoarță, a spus pentru ZdG că a aflat din presă că preotul din satul său s-a dus la Moscova. El a spus că l-a și sunat dimineață, dar parohul nu i-a răspuns la telefon.

„Nu știu care e scopul lor, dar orice om e liber să plece unde vrea. Vrea la Istanbul, vrea la Moscova. Dar pentru faptele lui sau pentru acțiunile sau inacțiunile lui, fiecare răspunde în fața legii. Eu nu cunosc dacă e finanțat sau nu de Ilan Șor, dar dacă e finanțat, asta nu e normal. De asta cine trebuie să se ocupe? Autoritățile R. Moldova – SIS, poliția.

Eu l-am telefonat dimineață și nu mi-a răspuns. Când am văzut că au apărut imaginile, am vrut să-l întreb. Cum n-ai da, e preot în satul Vertiujeni, el slujește pentru oamenii din satul Vertiujeni. Am vrut să-l întreb, e adevărat, nu-i adevărat? E legat cu Șor? Pleacă, nu pleacă? Chiar am rămas oleacă uimit. Dacă pleacă după bani de la Șor, nu-i normal, dar dacă pleacă în pelerinaj, asta e altă treabă. Dar la întoarcere o să-l întreb, sută la sută. Cum să nu-l întreb? E preotul din sat. Adică, te duci la el să te împărtășești, să te spovedești și să nu-l întrebi: Unde ai fost? Ce ai făcut? V-au plătit? Cin v-a dat carduri? Cin v-a pus bani pe carduri?”, a spus primarul Ion Scoarță.