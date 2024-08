Prima reacție a Mitropoliei Moldovei la pelerinajele efectuate de mai mulți preoți în Rusia, care ar fi finanțate de fugarul Ilan Șor. Ce spune Ioan Moşneguţu despre cardurile „MIR”

Ioan Moşneguţu, vicar al Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove, confirmă pentru Ziarul de Gardă că mai mulți preoți din R. Moldova efectuează pelerinaje în Federația Rusă, însă spune că acestea nu sunt organizate de către Mitropolia Moldovei și că nu știe de către cine. Întrebat cum comentează informațiile publicate de deschide.md potrivit cărora pelerinajele ar fi finanțate de oligarhul Ilan Șor, sancționat internațional pentru acțiuni de destabilizare a țării noastre, acesta a răspuns că „eu nu cred că corespunde adevărului această informație”.

Reprezentantul Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove a declarat că pelerinajele au început deja și că „preoții care s-au întors de la Moscova au negat primirea unui ajutor financiar din partea persoanelor care i-au găzduit”. Acesta a negat că ar cunoaște numărul exact al preoților care pleacă în Rusia.

Întrebat dacă este adevărat că fiecare preot paroh care pleacă în Rusia primește câte un card „MIR”, emis de banca Promsviazbank, care are legături cu oligarhul Ilan Șor, vicarul Mitropoliei Chișinăului şi al Întregii Moldove a spus că a aflat din presă despre aceasta, calificând informația drept „eronată”.

„(…) Cunosc doar din presă. Am citit și eu că iată vor primi un card. Alte detalii nu cunosc. Am citit undeva că și eu sunt inclus în lista celor care pleacă și vreau să vă mărturisesc că eu nu am plecat și nu voi pleca. Atunci putem constata că această informație este eronată (…)”, a spus el.