FOTO/ Cum arată casa noului șef interimar al IGP, pe care susține că a cumpărat-o cu 45 de mii de euro

Lilian Carabeț, noul șef interimar al Inspectoratului General al Poliției, locuiește într-o casă de milioane, amplasată într-o zonă selectă din Dumbrava, o suburbie a Chișinăului. Familia Carabeț a cumpărat bunul imobil în 2014, polițistul indicând în declarațiile sale de avere că acesta ar fi valorat, conform contractului de vânzare/cumpărare, 876 de mii de lei, echivalentul a circa 45,5 mii de euro în ziua semnării contractului – 19 decembrie 2014.

În declarația de avere pentru anul 2014, proaspătul șef al poliției a declarat că banii pentru achiziția casei sale – 45 de mii de euro, i-a primit, în același an, de la tatăl său, Ivan Carabeț. Prețul de piață al unui asemenea imobil este însă de cel puțin două ori mai mare decât prețul indicat și declarat de șeful interimar al Inspectoratului General al Poliției.

Conform informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, depuse de Lilian Carabeț, acesta și soția sa locuiesc într-o casă cu o suprafață cadastrală de aproximativ 120 de metri pătrați, amplasată într-o zonă selectă din localitatea Dumbrava, mun. Chișinău.

Familia Carabeț a achiziționat imobilul cu două niveluri în perioada în care Lilian Carabeț exercita funcția de șef al Direcției nr. 3 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) al Inspectoratului General al Poliției (IGP), iar soția sa, Violeta, era angajată la Editura de Imprimare Statistica. În 2014, Carabeț a activat timp de câteva luni și în cadrul Direcției de Poliție Chișinău. Casa în care locuiește familia Carabeț este monitorizată de camere de supraveghere.

În anul în care au cumpărat casa, soții Carabeț au declarat, din salarii, venituri oficiale de circa 200 de mii de lei. Pe lângă donația primită de la tatăl său, în valoare de 45 de mii de euro, Lilian Carabeț a declarat că a obținut alți 50 de mii de lei din vânzarea unui automobil Citroen C5, fabricat în 2000.

În 2013, cu un an mai devreme de cumpărarea casei, familia Carabeț a procurat și un apartament cu suprafața de 96 de metri pătrați în sectorul Buiucani, pe str. Alba Iulia, dar și un loc de parcare. În 2013, soții Carabeț au vândut un apartament mai mic, pe care-l dețineau tot în sectorul Buiucani. În 2014, an în care a cumpărat casa, familia Carabeț deținea un automobil Renault Megane, fabricat în 2001 și dobândit în 2009.

În declarația de avere pentru anul 2012, prima disponibilă pe portalul Autorității Naționale de Integritate pe numele lui Lilian Carabeț, actualul șef interimar al IGP declara că deține doar un apartament de 53 de metri pătrați și un garaj, dar și cele două automobile: Citroen C5, fabricat în 2000 și Renault Megane, fabricat în 2001.

În cea mai recentă declarație de avere și interese personale, depusă de Lilian Carabeț, în februarie 2021, șeful interimar al IGP a declarat că deține casa de locuit, apartamentul și un garaj, dar și trei automobile: Hyundai, fabricat și procurat în 2016 cu 20 de mii de euro, echivalentul a 400 de mii de lei, Suzuki, fabricat în 2011 și cumpărat în 2020 cu 60 de mii de lei și Vaz 21213, fabricat în 1996 și cumpărat în 2019 cu 20 de mii de lei. În 2020, familia Carabeț a declarat că a împrumutat 3 mii de euro de la o persoană fizică, datorie care urmează să fie rambursată în 2021. Anul trecut, familia Carabeț a vândut un automobil Volvo, fabricat în 2014 și procurat în 2018 cu 280 de mii de lei. În ultimele sale declarații de avere și interese personale, șeful IGP nu a indicat modelele automobilelor pe care le deține, ci doar marca acestora.

În declarația de avere pentru anul 2020, Lilian Carabeț a indicat că a primit 180 de mii de lei drept moștenire de la tatăl său, Ion Carabeț, care, de-a lungul anilor, spun oamenii din Dondușeni, ar fi avut mai multe activități antreprenoriale. Tatăl noului șef interimar al IGP s-a stins din viață în 2019.

Lilian Carabeț activează în organele de poliție încă din 1995, iar începând cu 2012 a deținut mai multe funcții de conducere. A fost șef al Secţiei Investigare Fraude Economice a Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, apoi șef de secție în cadrul Direcției de Poliție, iar în 2014 a exercitat, pentru câteva luni, funcția de șef al Direcției nr. 3 din cadrul INI al IGP.

În martie 2015, Carabeț a demisionat de la IGP și s-a angajat în cadrul firmei „Esculap-Farm” SRL, unde activa și soția sa, și care se prezintă ca fiind „unul dintre furnizorii angrosişti importanţi de produse farmaceutice, parafarmaceutice şi cosmetice de pe teritoriul R. Moldova”. „Esculap-Farm” SRL deține lanțul de farmacii „Apoteka” și a fost fondată de Oleg Sîli. Firma a obținut în ultimii ani zeci de contracte cu statul. În 2019, „Esculap-Farm” SRL a ajuns în vizorul procurorilor, după ce a semnat un contract de 28 de milioane de lei cu statul pentru livrarea analogilor de insulină în cadrul Programului Național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat și diabetului insipid pentru acel an.

Proaspătul șef interimar al IGP nu a activat mult timp în domeniul privat. Astfel, în septembrie 2016 ajunge ofițer superior de investigații al Secției nr.10 a Direcției nr. 5 a INI al IGP, direcție ajunsă în atenția opiniei publice după ce a fost acuzată că se ocupa cu interceptarea oponenților guvernării democrate, a jurnaliştilor şi reprezentanţilor societăţii civile și care a fost desființată acum doi ani.

La 30 august 2017, Lilian Carabeț era numit de către Alexandru Pânzari, pe atunci şeful IGP, șef adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimei Informatice a INI. Ulterior, acesta a fost numit şef-adjunct al Direcţiei Investigare Fraude Economice, avându-l ca şef pe Nicolae Gavriliţa, cumnatul şefei cabinetului de miniştri, Natalia Gavriliţa.

Contactat de ZdG pentru a-l întreba cum justifică averea pe care o deține, dat fiind că peste 20 de ani a fost bugetar, Lilian Carabeț ne-a comunicat că niciodată nu a ascuns nimic, că a activat și în domeniul privat și că, la procurarea casei, l-au ajutat părinții.

„Eu am declarat totul și m-am străduit să fiu un cetățean onest. Am avut și activități particulare. Dacă nu aș fi declarat, ar fi ieșit precum în publicitatea ceea cu corupție, când declari bunuri pe numele mamei, a nepoatei, a altcuiva. Eu am declarat totul, am actele corespunzătoare. Dacă aveți anumite bănuieli, adresați-vă organelor corespunzătoare. În declarațiile mele de avere găsiți răspunsuri la toate întrebările d-voastră”, ne-a spus șeful interimar al poliției.