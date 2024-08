Anchetă de serviciu, după investigația Ziarului de Gardă privind copii din R. Moldova, care au ajuns să-și petreacă vacanța în tabăra „Orlionok” din Rusia, în cadrul unui program finanțat de „Eurasia” lui Ilan Șor

O anchetă de serviciu a fost inițiată ca urmare a publicării anchetei ZdG privind modul în care zeci de copii din școlile din Municipiul Chișinău au ajuns să-și petreacă vacanța în tabăra „Orlionok” din Rusia, în cadrul unui program finanțat de „Eurasia” lui Ilan Șor.

Ministerul Educației a sesizat Direcția Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Municipiul Chișinău, unde se află școlile în care învață copiii care au ajuns în tabăra „Orlionok”, întrucât acestea se află în subordinea acestei structuri, a declarat pentru ZdG Marcelina Baleca, șefa Direcției învățământ general și învățare pe tot parcursul vieții, din cadrul Ministerului Educației.

„Ministerul Educației condamnă asemenea situații. (…) Direcția de învățământ nu a coordonat asemenea deplasări, ba mai mult, nu a știu despre aceste plecări. Ei au inițiat o anchetă de serviciu. Problema este că acum acest cadru didactic și, respectiv, copiii, sunt în vacanță. (…) Așteptăm cadrul didactic să revină din concediu, să-l chestionăm să vedem de ce au avut loc asemenea acțiuni și de ce nu a fost, cel puțin, informată instituția de învățământ, directorul liceului sau direcția de învățământ. Ba mai mult, trebuie chestionați și părinții dacă au știut despre această plecare a copiilor, dacă li s-a explicat cine a inițiat această plecare, ce li s-a spus părinților. Toate aceste lucruri se vor elucida în ancheta de serviciu. Se va face această ședință cu părinții”, a declarat reprezentanta Ministerului Educației pentru Ziarul de Gardă

Ea a explicat că potrivit Codului Educației, toate deplasările în afara țării ale cadrelor didactice sau ale grupurilor de elevi din școli trebuie coordonate cu direcțiile de învățământ. „Această solicitare nu a fost nici din partea liceului, nici din partea cadrului didactic”, a precizat reprezentanta Ministerului Educației.

„Noi am solicitat anumite explicații de la directorul instituției”

Direcția Generală Educaţie, Tineret şi Sport a confirmat inițierea anchetei de serviciu, dar nu a precizat dacă va fi vizat și profesorul de istorie Alexandr Corinenco, de la liceul „Antioh Cantemir”, care însoțește un grup de elevi, și nici dacă vor fi întrebați părinții ce au cunoscut despre deplasarea copiilor lor.

„Noi am solicitat anumite explicații de la directorul instituției. Deocamdată, e vorba doar de instituția „Antioh Cantemir”, acolo unde este angajat acest profesor de istorie. Și ulterior o să vedem ce date am putea să colectăm de la ei. Noi nu cunoaștem care este lista acestor copii, deoarece nu am avut solicitări ca Direcția Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Chișinău să autorizeze plecarea copiilor. Cu ce se va finaliza ancheta vom vedea, dar cu siguranță pe parcursul săptămânii viitoare vom avea mai multă claritate pe subiectul acesta”, a declarat Valentin Crudu, Șeful direcției management instituțional.

Am întrebat dacă și profesorul Alexandr Corinenco va fi vizat de această anchetă.

V. Crudu: Îmi este greu să vă spun, dar o să încercăm să avem toate claritățile. În principiu, am înțeles că i s-a transmis conducătorului instituției că este timpul lui liber, și nu a avut restricții, și decizia i-a aparținut. Noi o să ne clarificăm.

ZdG: Faptul că profesorul se află în concediu și e în timpul lui liber, asta vi se pare OK?

V. Crudu: Bine ce înseamnă că este OK? Este OK ca în timpul liber omul să ia anumite decizii. În cazul de față, cu această tabără, eu zic că o să vedem mai multe clarități. În afară de afptul că pe voi v-au sesizat, pe noi nimeni nu ne-a sesizat. Nici de bine, nici de rău. Dar noi o să facem această anchetă pe intern. Nu știu ce vreți mai mult să aflați dumneavoastră de la noi.

ZdG: Vrem să vedem dacă se va face într-adevăr o anchetă care să elucideze toate aspectele.

V. Crudu: Noi o să facem o anchetă, dar mai mult ce se dorește?

ZdG: Dumneavoastră sunteți autoritate. Eu trebuie să vă spun ce să faceți în cazul acesta?

V. Crudu: De asta și vă spun. Aveți puțină răbdare. Când o să avem toate datele pe masă, atunci o să putem discuta.

Valentin Crudu nu a putut preciza nici dacă în cadrul anchetei de serviciu vor fi sau nu întrebați părinții copiilor despre această deplasare.

Ziarul de Gardă a scris cum zeci de copii din R. Moldova participă la o tabără de odihnă din Federația Rusă prin intermediul unui program finanțat de organizația „Eurasia”, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor. Părinții acestora au fost abordați de către reprezentanții Congresului Comunităților Ruse (Конгресс русских общин), condus de Valerii Klimenko, fost președinte de onoare al fostului Partid „Șor”, cu implicarea unui profesor de la un liceu din capitală.

„Programul are ca scop modelarea imaginii Rusiei în ochii tinerei generații”, se arată pe site-ul organizației „Eurasia” (Евразия), iar copiii din R. Moldova au ajuns și se află în prezent la tabăra „Orlionok” (în limba rusă, „Орлёнок”, n.r.), unde anterior au fost reținuți în mod forțat copii ucraineni „pentru reeducare și adopție”.

Copii se află în aceste zile în tabără, fiind însoțiți de Danielei Ciobanu, o discipolă a Casei Muzicii Ruse, organizație membră a Congresului Comunităților Ruse și de Alexandr Corinenco, profesor de istorie la Liceul „Antioh Cantemir” din Chișinău, instituție cu predare în limba rusă, care este citat, în calitate de politolog, cu opinii despre situația politică din R. Moldova în mai multe publicații ruse și pro-ruse. Ambii au confirmat pentru ZdG că i-au însoțit pe copii și că se află în prezent acolo.

Directorul Liceului „Antioh Cantemir”, Iurie Rexa, a spus că nu cunoaște despre o asemenea activitate a lui Corinenco și a subliniat că, în cazul în care acest fapt se confirmă, aceasta ar fi o abatere gravă.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului: „Există o bănuială rezonabilă că acești copii sunt manipulați pentru anumite interese electorale”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a atenționat că în această situație „există o bănuială rezonabilă că acești copii sunt manipulați pentru anumite interese electorale și de destabilizare a parcursului democratic european al Republicii Moldova.”

„Cât privește riscurile pentru copii, plecarea prezintă, în primul rând, riscuri de securitate, dat fiind că tabăra se află pe teritoriul unui stat agresor și în apropiere de zone de desfășurare a operațiunilor militare. (…) Menționăm că utilizarea imaginii copiilor îi poate pune într-o situație vulnerabilă imediat sau în viitor: ar putea fi supuși violenței sau stigmatizați, iar această «amprentă politică» le poate afecta viitoarea carieră”, a subliniat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului. El a adăugat că nu au parvenit sesizări cu privire la faptul că anumiți copii ar fi fost duși în tabără forțat sau contrar voinței lor.