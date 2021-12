Pavel Postica, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), a oferit mai multe detalii luni seara, 6 decembrie, despre neregulile depistate în cazul Marinei Tauber, candidata Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar la Bălți, care a fost exclusă din cursă.

În cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune Pro TV Chișinău, Pavel Postica a declarat că CEC a avut probe despre încălcarea legislației electorale de către concurentul electoral din partea Partidului Politic „ȘOR”, exclus din cursă, chiar înainte de primul tur de scrutin, fiindu-i aplicat un avertisment.

„Atunci când emitem o hotărâre nu adoptăm o decizie în baza discuțiilor. Pentru a admite și pentru a aplica o sancțiune este necesar să ai probe. Noi probe am avut înainte de primul tur de scrutin și am fost un pic mai toleranți față de acest concurent electoral. Anterior tot pentru utilizarea cheltuielilor nedeclarate prin diferite scheme de răspundere a resurselor efective plătite pentru materialele de publicitate, am aplicat pentru prima dată o sancțiune cu avertisment. Noi am fost toleranți și i-am oferit o șansă concurentului electoral să se corecteze, să se pună pe acea cale care este prevăzută strict de legislația în vigoare. Dacă crede cineva că este foarte simplu să documentezi și să probezi niște abuzuri, este la discreția lor. Noi am depus toate eforturile posibile ca toate sancțiunile care sunt documentate de CEC să fie probate”, a spus Postica.

Cât privește probele despre încălcarea legislației electorale de către Marina Tauber, vicepreședintele CEC afirmă că o probă o constituie declarațiile companiilor care au asigurat livrarea produselor alimentare ale cinelor și prânzurilor pentru voluntarii aduși din diferite raioane ale țării care ulterior au făcut agitație electorală în favoarea lui Tauber.

„În primul rând, noi trebuie să vorbim despre rapoartele financiare în care aceste cheltuieli lipsesc. În al doilea rând, noi trebuie să scoatem în evidență acele depoziții ale martorilor. Dacă vorbim de ultima sancțiune aplicată concurentului electoral al Partidului Politic „ȘOR”, sunt declarațiile companiilor care au asigurat livrarea produselor alimentare ale cinelor și prânzurilor pentru cei circa 60-70 de voluntari aduși din diferite raioane ale țării, care au fost cazați la Bălți și care au făcut agitație electorală în favoarea concurentului electoral.

Trebuie să subliniez faptul că noi avem suficiente probe, contracte prezentate inclusiv de concurentul electoral prin care ei au încercat să ne ducă în eroare. În primele contracte semnate de ei erau indicate cifre de circa 20-40 de odăi pentru cazarea simpatizanților și voluntarilor, iar după ce au văzut că noi am început investigațiile, au prezentat alte contracte care arătau 20 de locuri de cazare. În baza a ceea ce au recunoscut ei, noi am demonstrat că inclusiv în baza minimului cela pe care ei l-au prezentat și pe care l-au recunoscut, ei nu au declarat aceste sume, ei au depășit plafonul total. Asta nu e tot. Noi și acum suntem în proces de examinare a anumitor cazuri de depășire și nedeclarare a anumitor cheltuieli în campania electorală de către concurentul electoral (…). Noi avem situații în care în ultima zi de campanie a fost organizat un concert electoral în fața Judecătoriei Bălți în care au evoluat diverși artiști, care fără câteva mii de lei pentru o jumătate de oră sau o oră, nici nu urcă pe scenă”, a declarat Pavel Postica.

Turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți va avea loc duminică, 19 decembrie. Decizia a fost luată luni, 6 decembrie, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC). Detalii aici.

Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți, care urma să aibă loc duminică, 5 decembrie la Bălți, a fost suspendat. O Hotărâre în acest sens a fost adoptată de către membrii CEC, în ședință extraordinară, duminică dimineața, 5 decembrie, la ora 6:20, cu 40 de minute înainte de deschiderea secțiilor de vot de la Bălți.

Decizia a venit după mai multe ședințe de judecată care s-au desfășurat, inclusiv pe parcursul nopților de sâmbătă și duminică și în urma cărora Marina Tauber, unul dintre cei doi candidați care urmau să se dueleze în turul doi de la Bălți, a fost exclusă de Judecătoria Bălți din cursa electorală, iar Curtea de Apel a menținut decizia instanței de fond.